Covid-19 : enfin une enquête ! Une vraie

Table des matières

1 Le vrai décor : des scien­ti­fiques tués et des usines de chlo­ro­quine incen­diées

2 Pourquoi ce virus a déchaî­né les médias et pas la tuber­cu­lose

3 Arno Karlen, le pro­phète de mal­heur

4 Le jour où Bill Gates a déci­dé de « sau­ver » le monde

5 Chine, patrie des zoo­noses

6 Qing Ming 2.500 morts Vs 48.000 urnes

7 Une curieuse répé­ti­tion de pan­dé­mie mon­diale à New York

8 Quand les espions chi­nois volent des fioles, des virus

9 Le labo­ra­toire cana­dien est volé par un bio­lo­giste de l’OMS

10 La très mys­té­rieuse Madame Cheng

11 Pékin lance ses pirates sur les labo­ra­toires

12 L’Institut Pasteur perd des virus

13 Le labo­ra­toire P4 « Made in France«

14 Le ren­sei­gne­ment amé­ri­cain per­du dans ses ana­lyses

15 Le Dr Fauci savait à l’a­vance ce qui allait se pas­ser

16 SPECTRE phar­ma­ceu­tique ou le »Club Dolder »

17 Un cas pra­tique : l’in­fec­tion du Diamond Princess

18 Un virus aus­si mutant que cer­tains méde­cins

19 Les cas « non-conformes » de la Suède et des Caraïbes

20 Cette Chloroquine qui empêche les labo­ra­toires de vendre

21 Didier Raoult et la Chine contre les médias

22 Les tests PCR ont été… conta­mi­nés

23 Passeport vac­ci­nal et base de don­nées des vac­ci­nés

24 Virus natu­rel ou artificiel