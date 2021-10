Frédéric Chaumont force le trait car — à y regar­der de près — seule une par­tie de la presse rou­le­rait pour Zemmour : on le voit aux titres.

Mais c’est inté­res­sant tout de même car Zemmour semble dis­po­ser de l’ap­pui de cette presse « de droite » qui ne veut plus de Macron.

On attend Libé, Le Monde, la PQR.

Une bagarre se déroule en ce moment dans les arcanes du Pouvoir.

Il semble bien que MLP soit doré­na­vant exclue de la scène.

À suivre…