Éveil des consciences : des cas concrets

Cet été, nous avons eu droit à une inven­tion intéressante :

La différence entre la météo et le climat

Une défi­ni­tion sim­pliste est avan­cée : la météo c’est du court terme et on a donc le droit de se trom­per alors que le cli­mat c’est du long terme et on ne se trompe pas ! Dans la météo peut annon­cer qu’il pleut tan­dis que le cli­mat nous dit qu’il fait sec.

Ainsi on peut dire tout et son contraire : le célèbre En Même Temps ! nou­velle marque de fabrique des poli­ti­ciens boni­men­teurs qui échappent à leurs res­pon­sa­bi­li­tés.

Expliquer par une infor­ma­tion catas­tro­phique que nous ne pou­vons plus vivre dans une cha­leur « accep­table » et pour­tant cela fut — durant des mil­lé­naires — la cause de la sur­vie de l’humanoïde depuis son arri­vée sur terre. Il a su s’adapter à son envi­ron­ne­ment, aus­si dif­fé­ren­cié soit-il !

Aujourd’hui c’est deve­nu faux ? Nous ne sommes donc plus des humains ?

Pierre Pignon

31 août 2023

