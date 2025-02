Pour les gens du voyage ? Vraiment 🤔

Pendant leurs prises de paroles res­pec­tives, un « gens du voyage » sur­nom­mé Moustique s’est empa­ré du micro pour rap­pe­ler à ces élus que ces 46 familles relo­gées étaient bien séden­taires. Il s’est défi­ni comme « Cagnois cata­lan » et n’a pas man­qué de remer­cier le maire pour « son impli­ca­tion et sa géné­ro­si­té ». On s’en doute bien.

C’est donc bien un ter­rain de 23 000 m2 offert pour l’eu­ro sym­bo­lique par les Cagnois à ces 46 familles et en aucun cas un lieu d’ac­cueil pour les gens du voyage.

Les tra­vaux d’a­mé­na­ge­ment du site en 46 lots (qui se chif­fre­raient à envi­ron un mil­lion d’eu­ros) seront pour tout ou par­tie finan­cés par des aides de toutes les strates publiques : muni­ci­pa­li­té, métro­pole, dépar­te­ment, État et tout l’u­ni­vers Bien (dé)Pensant qui ruine notre pays.

Erilia, le bailleur pré­ten­du « soli­daire » qui a acquis ce ter­rain à 1 euro, n’au­ra plus qu’à payer le reli­quat des tra­vaux d’a­mé­na­ge­ments et encais­ser les loyers qui n’en dou­tons pas seront eux aus­si aidés par toutes sortes d’in­dem­ni­tés de la CAF et autres dis­po­si­tifs sociaux .

Ces 46 familles joui­ront donc, gra­tui­te­ment si ce n’est un modeste loyer aidé, cha­cunes une construc­tion type T1, eau, élec­tri­ci­té, d’un ter­rain pri­va­tif d’en­vi­ron 300 m2. Largement de quoi mettre plus qu’une seule cara­vane « séden­taire » et deux voi­tures comme indi­qué dans le projet.

Quant aux gens du voyage, au sens propre du terme, ceux qui arri­ve­ront dans l’an­née sur la com­mune, ils devront aller cher­cher ailleurs, l’emplacement que chaque com­mune est sup­po­sée leur pré­sen­ter.

Problème non résolu.

Michel Lebon