Cadeau de Noël : et si Estrosi nous offrait…

La Métropole Nice Côte d’Azur ne respecte pas son engagement climatique !

Dans l’é­di­tion Nice-Matin du 10 novembre 2021, Christian Estrosi affir­mait : « Nous avons le devoir de tout mettre en oeuvre pour réduire nos émis­sions de gaz à effet de serre. (…) Le Plan Climat de la Métropole Nice Côte d’Azur nous per­met­tra d’at­teindre ‑55 % de gaz à effet de serre en 2030, et la neu­tra­li­té car­bone en 2050. »

Qu’en est-il aujourd’­hui ?

Les der­niers rele­vés d’é­mis­sions de gaz à effet de serre (AtmoSud Cigale), publiés le 17 décembre 2021, viennent de révé­ler que la Métropole Nice Côte d’Azur ne res­pecte déjà pas son enga­ge­ment !

La réduc­tion des émis­sions entre 2018 et 2019 n’a été que de ‑2,6 % et le ten­dan­ciel des réduc­tions des émis­sions de gaz à effet de serre depuis 2012 (début du plan cli­mat niçois) est de -1,15% par an, contre un taux mini­mal de -4,35% par an jus­qu’en 2030. La Métropole Nice Côte d’Azur ne réa­lise donc qu’un quart des efforts néces­saires pour atteindre ses enga­ge­ments 2030. La ques­tion est posée une fois pas­sées les incan­ta­tions :

com­ment la Métropole Nice Côte d’Azur compte-t-elle res­pec­ter son engagement ?

Collectif Citoyen 06