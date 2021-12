Ma semaine d’observation de l’info (25 décembre 2021)

Dimanche 19 décembre 2021

L’Autriche, à la pointe de la répres­sion en Europe.

Avec une dis­cré­tion de vio­lette, en cati­mi­ni, le gou­ver­ne­ment autri­chien a ter­mi­né le modèle actuel pour l’ap­pli­ca­tion de l’o­bli­ga­tion de vac­ci­na­tion pré­vue. Il s’a­git plus exac­te­ment d’une modi­fi­ca­tion cor­res­pon­dante de la loi sur l’exé­cu­tion admi­nis­tra­tive. Pour nos lec­teurs ger­ma­no­phones, c’est ici.

Le texte de la loi a déjà été adop­té par la com­mis­sion par­le­men­taire dési­gnée et n’a été approu­vé que par l’ÖVP, le SPÖ, les Verts et le NEOS. Seul le FPÖ s’y est opposé.

Il concer­ne­ra toute per­sonne qui refuse de se faire vac­ci­ner contre le coro­na­vi­rus mal­gré une amende main­te­nant fixée à 2 000€ (elle était aupa­ra­vant de 7 200€). Mais ce qui est nou­veau, c’est que chaque infrac­tion est à nou­veau punie de 2 000 € comme pour les infrac­tions à la limi­ta­tion de vitesse. Toute per­sonne qui refu­se­ra de se faire vac­ci­ner et éga­le­ment de payer les amendes pour­ra être pla­cée en garde à vue.

Comme pour les amendes, la durée pour­ra s’a­jou­ter en cas de réci­dive, et, de quatre mois, la durée maxi­male pas­se­ra désor­mais à un an !

Comble du cynisme, le Trésor Public ne paie­ra pas les frais inhé­rents : l’in­té­res­sé devra donc sup­por­ter lui-même les frais encou­rus pen­dant cette période.

En dic­ta­ture autri­chienne covi­diste, les pédo­philes et les ter­ro­ristes sont nour­ris, logés et blan­chis mais les per­sonnes oppo­sées à la vac­ci­na­tion (qui n’ont com­mis aucun crime) devront payer leur propre incarcération…

Lundi 20 décembre 2021

La gauche et la liber­té d’ex­pres­sion sont tou­jours aus­si distants.

Ça se passe same­di der­nier, à Sciences Po Grenoble. Un ensei­gnant, Klaus Kinzler, reçoit à son domi­cile un arrê­té de sus­pen­sion signé par la direc­trice de l’établissement, Sabine Saurugger.

Que lui reproche t‑on ? Et bien d’a­voir tout sim­ple­ment « dif­fa­mé l’é­cole », rien de moins.

Il faut reprendre l’af­faire à son début. Au mois de mars, Klaus Kinzler et l’un de ses col­lègues voyaient leurs noms pla­car­dés sur les murs de l’établissement, et des étu­diants mili­tants dévoi­laient sur les réseaux sociaux l’identité des deux ensei­gnants, en les accu­sant d’is­la­mo­pho­bie. La polé­mique devient vite natio­nale, et l’emprise idéo­lo­gique de la culture « woke » sur la direc­tion de Sciences Po Pa est dénon­cée par le pro­fes­seur. Les menaces pleuvent, le pro­fes­seur doit deman­der une pro­tec­tion poli­cière, la direc­tion de l’IEP (Institut d’Études Politiques) ne bronche pas. Kinzler s’in­surge : « L’IEP me pré­sente aujourd’hui comme le véri­table fos­soyeur de l’école pour avoir osé m’insurger contre l’islamisme, le ter­ro­risme et le rôle de la femme dans l’islam ! », et il ajoute : « Sur les 70 ensei­gnants-cher­cheurs de l’école, vous en avez 25 qui sont des extré­mistes. Ce sont eux qui tirent les ficelles. La majo­ri­té silen­cieuse se couche. Cette école est malade, il faut tout faire pour libé­rer l’IEP de ces mili­tants qui tra­vaillent par l’intimidation, la dif­fa­ma­tion et la culture de l’annulation. »

Ce sont ces réflexions qui lui valent aujourd’­hui une suspension.

Dans la fou­lée, le pro­fes­seur Kinzler a reçu pres­qu’im­mé­dia­te­ment le sou­tien de Laurent Wauquiez, pré­sident de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a déci­dé aus­si­tôt de sus­pendre tous les finan­ce­ments publics ver­sés à l’établissement universitaire.

C’est une des pre­mières véri­tables réac­tions à l’emprise de cette culture « woke », sou­hai­tons qu’elle fasse rapi­de­ment des émules…

Mardi 21 décembre 2021

Les « com­plo­tistes » en par­laient il y a plus d’un an, sous l’œil gogue­nard des spé­cia­listes de la dés­in­for­ma­tion et des fake-news, qui voyaient en eux des lec­teurs d’Orwell sans esprit de dis­tinc­tion aucun.

Et pour­tant, et pour­tant… une socié­té sué­doise, Dsruptive, pro­pose de sto­cker les don­nées du pass sani­taire dans une puce sous la peau !

Il s’a­gi­rait d’un implant, de la taille d’un grain de riz, pou­vant conte­nir des don­nées, dont, entre autres, celles du pass sani­taire qui devien­dra vite vac­ci­nal. On n’ar­rête pas le pro­grès, vous n’au­rez plus besoin de sor­tir votre télé­phone à la porte de votre res­tau­rant pré­fé­ré ou avant de prendre l’avion.

La tech­no­lo­gie uti­li­sée est la même que celle qui vous per­met de payer « sans contact » avec votre carte ban­caire. La puce sera implan­tée dans votre bras, ou entre votre pouce et votre index. On ne sait pas, en revanche, com­ment les don­nées vous concer­nant seront intro­duites dans la puce. À l’in­su de votre plein gré selon la for­mule ? Et quelles don­nées pour­ront y être intro­duites ? Uniquement celles du pass vac­ci­nal ? C’est juré ? Les « com­plo­tistes » ont encore de beaux jours devant eux…

Mercredi 22 décembre 2021

Un son­dage de l’Institut Elabe assure que « 43 % des Français estiment que les deman­deurs d’emploi sont res­pon­sables de leur situa­tion ». Un édi­to­ria­liste constate de son côté que beau­coup de jeunes seraient « inem­ployables ». Les réac­tions ne manquent pas.

Les chô­meurs n’ont pas la cote auprès des Français, qui estiment en très grand nombre que leur situa­tion sur le mar­ché du tra­vail leur incombe en grande par­tie. Ceci n’est pas nou­veau. Et il est cer­tain que le sys­tème d’in­dem­ni­sa­tion exis­tant en France per­met toute sorte d’ex­tra­po­la­tion sur son uti­li­sa­tion, sans que des sta­tis­tiques exactes soient publiées. On a tous enten­du dire que cer­tains pré­fèrent tou­cher le chô­mage que d’al­ler tra­vailler, c’est une ren­gaine qui ne date pas d’au­jourd’­hui, et qui n’est pas près de s’éteindre.

Mais cette fois, on ajoute un peu de sel aux cri­tiques, sous la plume de l’é­di­to­ria­liste Fred Hermel sur RMC. Il apporte son regard de « boo­mer » sur le chô­mage des jeunes en par­ti­cu­lier, qu’il estime pour beau­coup être « inem­ployables ».

Parmi les reproches, celui de ne pas savoir se lever à 7 ou 8 heures du matin pour aller au tra­vail, ou de ne pas savoir arri­ver à l’heure au tra­vail. « Ce sont aus­si des gens qui n’ont jamais vu leurs parents tra­vailler […] qui ne savent pas s’ha­biller, […] être propres, ni rem­plir une petite feuille – je parle même pas d’un CV – il y a des gens qui ne savent rien faire ».

Lourd constat qui n’a pas man­qué de faire réagir, sur­tout à gauche, du côté de LFI ou de cer­tains journalistes…

Jeudi 23 décembre 2021

« Nous n’avons pas voca­tion à ser­vir de mar­che­pied aux can­di­dats en recherche d’un souffle, ni à inter­ve­nir dans la pri­maire sau­vage actuelle entre Marine Le Pen et Éric Zemmour ». C’est par ces mots que Valérie Pécresse, can­di­date LR à l’é­lec­tion pré­si­den­tielle, entend refu­ser d’a­vance le débat avec ces deux can­di­dats, à la suite jus­te­ment d’une demande de Marine Le Pen de débattre avec la macron-com­pa­tible pré­si­dente de la région Île de France.

La can­di­date du RN et l’é­di­to­ria­liste semblent pei­ner à trou­ver leurs 500 signa­tures qui leur per­met­traient d’ac­cé­der au pre­mier tour. Mais si on regarde de plus près, les scores (dans les son­dages !) de ces deux can­di­dats, on s’a­per­çoit que si l’un des deux manque, la majo­ri­té de ses voix irait pro­ba­ble­ment se repor­ter sur le second, et l’as­su­re­rait d’une pré­sence au second tour, devant Mme Pécresse. Que vont donc faire les par­tis du Système (LR, LREM…) ? Éliminer ou qua­li­fier les deux ?

Cette règle a été ins­tau­rée pour l’é­lec­tion pré­si­den­tielle de 1958, la pre­mière de la Ve République :

Chaque pré­ten­dant doit recueillir 500 signa­tures de maires, séna­teurs, dépu­tés, ou conseillers dépar­te­men­taux et régio­naux, conseillers de Paris et de la métro­pole de Lyon, pré­si­dents du conseil exé­cu­tif de Corse et de Martinique ou encore les pré­si­dents de la Polynésie fran­çaise et du gou­ver­ne­ment de la Nouvelle-Calédonie, soit envi­ron 42 000 élus.

En 1962, le nombre de par­rai­nages néces­saire est rame­né à 100, mais en 1976, après l’é­lec­tion de Giscard, son ministre de l’Intérieur le fixe­ra de nou­veau à 500 à cause du nombre trop impor­tant de candidats.

Enfin, c’est Hollande qui impo­se­ra la trans­pa­rence des par­rai­nages, ce qui empê­che­ra cer­tains « par­rains » de choi­sir des can­di­dats jugés que l’on aura préa­la­ble­ment dia­bo­li­sés. Suivez mon regard.

Le sys­tème des 500 par­rai­nages fait l’objet de débats récur­rents. Il lui est notam­ment reproché :

• son échec à empê­cher la mul­ti­pli­ca­tion des can­di­da­tures, mal­gré la réforme de 1976 (le nombre de can­di­dats s’est éle­vé à 16 en 2002)

• son inca­pa­ci­té à faire une place à des can­di­dats popu­laires mais hors système

• son carac­tère ana­chro­nique voire archaïque depuis l’instauration de l’élection du pré­sident de la République au suf­frage uni­ver­sel direct

• le risque de voir cer­tains élus mar­chan­der leur sou­tien (mise aux enchères par exemple)

• les pres­sions par­fois fortes exer­cées sur les maires des plus petites communes

• la pré­fé­rence appor­tée aux can­di­dats de par­tis « bien ins­tal­lés » béné­fi­ciant d’un fort réseau d’élus.

Il est d’ailleurs amu­sant de voir que des par­tis « impor­tants » par leurs résul­tats élec­to­raux, comme le RN, peinent à trou­ver leurs par­rai­nages, alors que Lutte ouvrière ou le NPA n’ont aucune dif­fi­cul­té à le faire…

La solu­tion pour­rait pas­ser par un par­rai­nage « citoyen », cou­plé au par­rai­nage d’é­lus dont le nombre pour­rait ain­si être dimi­nué de façon un peu plus… démocratique !

Vendredi 24 décembre 2021

Florian Philippot, le lea­der des « Patriotes » a adres­sé hier un cour­rier à Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, François Asselineau et Jean Luc Mélenchon, pour les invi­ter à une immense mani­fes­ta­tion popu­laire le same­di 8 jan­vier 2022.

Cette « union sacrée » qu’il appelle de ses vœux, concerne aus­si les méde­cins et soi­gnants résis­tants, les artistes résis­tants, le monde éco­no­mique per­cu­té par toutes ces mesures covi­distes plus folles les unes que les autres, les étu­diants, les parents d’élèves, les retrai­tés, les juristes et avo­cats résistants.

Il est en effet des moments où il faut savoir mettre l’essentiel devant et lais­ser dans le tiroir les que­relles secondaires.

Puisse t‑il être entendu !

Samedi 25 décembre 2021

Le maga­zine Marianne nous apprend que de « faux élec­teurs » ont été recen­sés sur les registres élec­to­raux à Toulon lors des élec­tions régio­nales et dépar­te­men­tales de juin 2021.

À cette occa­sion, on a fait voter des gens qui pour­tant n’ont pas mis les pieds dans les bureaux de vote. 72 signa­tures inco­hé­rentes ont ain­si été rele­vées au sein du bureau de vote No 37. L’un des « faux » élec­teurs pré­sen­tait même quatre signa­tures dif­fé­rentes ! Tant qu’à faire.

Renaud Muselier (ex-LR) s’est empres­sé d’af­fir­mer « ne pas être au cou­rant de cette affaire », alors que le séna­teur Michel Bonnus (LR) et le maire de Toulon Hubert Falco (ex-LR) ont pré­fé­ré ne pas communiquer.

Le bureau de vote était pré­si­dé par un conseiller muni­ci­pal d’Hubert Falco, mais aucun membre de l’op­po­si­tion n’é­tait présent !

Il est à noter que ce n’est pas la pre­mière fois que des irré­gu­la­ri­tés sont remar­quées dans la bonne ville de Toulon.