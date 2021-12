La visite surprise d’Éric Zemmour en Côte d’Ivoire

Ce 23 décembre, Éric Zemmour, accom­pa­gné de son direc­teur de cam­pagne(1) et de sa direc­trice de la stra­té­gie, a effec­tué une visite brève mais dense à Abidjan.

Sans pro­to­cole offi­ciel ni effet d’annonce média­tique, car le ter­rain de cette opé­ra­tion n’était pas celui d’une com­mu­ni­ca­tion publique. Il s’agissait, pour le can­di­dat Zemmour, davan­tage fami­lier des cultures magh­ré­bines que de celles d’Afrique noire, de s’imprégner des réa­li­tés des ter­rains socio-poli­tiques et éco­no­miques en Afrique francophone.

Le double objec­tif de sa visite était, d’une part, d’élaborer une nou­velle poli­tique afri­caine volon­ta­riste et décom­plexée de la France en se pré­pa­rant réso­lu­ment à une pos­sible fonc­tion pré­si­den­tielle, futur chef des armées et défen­seur des inté­rêts natio­naux. D’autre part, de prendre en compte la situa­tion concrète des Français à l’étranger (plu­tôt que « de l’étranger »), soit envi­ron 2,5 mil­lions d’électeurs contribuables.

Les deux points forts de cette tour­née de cam­pagne ont été la visite aux Forces fran­çaises en Côte d’Ivoire (FFCI) puis une cau­se­rie infor­melle avec des Français de l’étranger, de 15h à 17h. L’équipe de cam­pagne est repar­tie en soi­rée par le der­nier vol Air France.

Le contexte de cette visite impromp­tue est révé­la­teur à plus d’un titre du fait qu’Éric Zemmour ne laisse déci­dé­ment per­sonne indifférent.

Les jours pré­cé­dant cette visite et jusqu’à son arri­vée la veille au soir, les rumeurs les plus spé­cu­la­tives ont vite enflé dans les rédac­tions de médias fran­çais à l’affut d’un scoop, avides du moindre détail spec­ta­cu­laire ou insi­gni­fiant et relayant sans recul ni confir­ma­tion les infor­ma­tions les plus fan­tai­sistes. Le par­cours du com­bat­tant Zemmour était semé d’obstacles, pré­vi­sibles ou impré­vus. Coup de pied de l’âne peu éthique, des consignes minis­té­rielles inopi­nées ont ten­té de gêner sa visite en annu­lant au der­nier moment une auto­ri­sa­tion écrite de réa­li­ser des images sur le site des FFCI, ain­si que de cir­cu­ler libre­ment par­mi les tables lors du déjeu­ner ponc­tuant une visite d’ateliers de présentation.

Avant même l’arrivée d’Éric Zemmour, une per­sonne de la fonc­tion publique avait ten­té en vain d’alerter les auto­ri­tés ivoi­riennes d’un risque sécu­ri­taire, avec de sup­po­sés troubles sociaux à l’arrivée à Abidjan. Scenario sur­réa­liste contre­dit par les faits, quand on sait com­bien sont popu­laires en Afrique les valeurs d’un diri­geant fort, atta­ché à défendre en prio­ri­té l’identité et la culture de son peuple et les inté­rêts de son pays. Finalement, le par­cours a pu être démi­né et tout s’est bien passé.

Lors des échanges avec les mili­taires fran­çais, sous haute sur­veillance et forte pres­sion minis­té­rielle, le cou­rant est très bien pas­sé avec un homme acces­sible, spon­ta­né et cha­leu­reux, atta­ché à repla­cer l’outil de défense, « l’un des der­niers rem­parts et fer de lance de notre civi­li­sa­tion », à une place cré­dible et indé­pen­dante pour pré­ser­ver notre sou­ve­rai­ne­té natio­nale. Avec la pro­fon­deur his­to­rique qu’on lui connaît, il a rap­pe­lé que c’est la pre­mière fois depuis la guerre de Cent ans (il y a six cents ans) que la France n’est plus auto­nome pour équi­per et armer ses troupes. La spon­ta­néi­té des échanges a été inver­se­ment pro­por­tion­nelle au grade de ses inter­lo­cu­teurs et Éric Zemmour a pu consta­ter que les légion­naires et les para­chu­tistes de tous grades qui consti­tuent actuel­le­ment le pilier opé­ra­tion­nel des FFCI, y com­pris non natu­ra­li­sés, sont prêts à inter­ve­nir dans tous les sce­na­rii sans état d’âme ni excep­tion pour défendre la France.

Détail affli­geant, il a ain­si appris, navré, que les pro­cé­dures de natu­ra­li­sa­tion de légion­naires étran­gers bles­sés en mis­sion pour la France, sont plus incer­taines et longues que celles accor­dées sans condi­tion à des immi­grés clan­des­tins indif­fé­rents voire hos­tiles à la France.

La ren­contre qui a sui­vi en sec­teur civil avec quelques dizaines de Français d’Abidjan de tous milieux socio pro­fes­sion­nels, natio­naux et bi natio­naux (53% des 18 000 rési­dents fran­çais enre­gis­trés au consu­lat sont bina­tio­naux) était une cau­se­rie infor­melle et dis­crète, hors pré­sence de la presse. L’occasion pour Zemmour d’écouter les besoins et les attentes des Français à l’étranger, sou­vent incom­pris et mal­trai­tés par les der­niers quin­quen­nats. Celui de François Hollande, par­ti­cu­liè­re­ment injuste, res­te­ra long­temps dans les mémoires des expatriés.

Appréciant le carac­tère spon­ta­né des échanges libres et ouverts et, celui, acces­sible et atten­tif, du can­di­dat, tous n’étaient pas acquis à ses idées mais ont appré­cié ou noté son pro­jet décom­plexé de sor­tir d’une repen­tance fran­çaise per­pé­tuelle uni­la­té­rale, mora­le­ment injuste et his­to­ri­que­ment fausse, ain­si que celui de déve­lop­per enfin des rela­tions entre la France et les pays afri­cains sur un mode de réel par­te­na­riat adulte et res­pon­sable, ni pater­na­liste ni mora­li­sa­teur, plu­tôt que celui, actuel, d’une assis­tance per­sis­tante dégui­sée. Les Français expa­triés ne croient plus depuis des décen­nies au Père Noël de l’Élysée. Habitués à se débrouiller seuls dans des envi­ron­ne­ments afri­cains dif­fi­ciles sans béné­fi­cier par réci­pro­ci­té des lar­gesses offertes sans condi­tion aux immi­grés en France, ils com­prennent qu’Éric Zemmour a fait là un coup poli­tique utile à sa cam­pagne et res­te­ront vigi­lants quant à son pro­gramme afri­cain et sur­tout à sa réa­li­sa­tion. Mais il a fait naitre une lueur d’espoir d’inverser le déclin de la France, pour « arrê­ter de se battre la coulpe » indé­fi­ni­ment et injus­te­ment, de retrou­ver leur fier­té et leur digni­té trop sou­vent bafouées. Dont acte.

Ainsi, Éric Zemmour a pu actua­li­ser par lui-même sa com­pré­hen­sion de la situa­tion réelle en Afrique, pour contri­buer à éla­bo­rer son pro­gramme politique.



Jean-Michel Lavoizard