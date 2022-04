Macron – Le Pen : les médias se sont-ils encore une fois fourvoyés ?

Les Français ont pris conscience que les médias n’ont plus vocation à informer mais à manipuler

Les der­nières cam­pagnes de mani­pu­la­tion orches­trées par la presse oli­gar­chique portent sur :

• L’accompagnement d’un pro­jet de pas­se­port numé­rique qui passe par les étapes : fausse épi­dé­mie – faux vac­cins – pas­se­port sani­taire puis pas­se­port numé­rique. Ce pro­jet engendre des dégâts finan­ciers, sociaux, humains énormes, mais qu’im­porte ! La presse par­ti­cipe à ce com­plot, quel qu’en soit le prix.

Aux der­nières nou­velles : Une hausse insen­sée du nombre de crises car­diaques et d’accidents vas­cu­laires céré­braux incite les ser­vices d’urgence alle­mands à deman­der la sus­pen­sion de la pres­crip­tion du “vac­cin” anti-covid. Vous ne le saviez pas ? C’est nor­mal, la presse occulte ce type d’in­for­ma­tions.

• La guerre contre la Russie : il est clair que l’o­li­gar­chie sou­haite déclen­cher une guerre d’en­ver­gure contre la Russie qui pour­rait se trans­for­mer en Troisième Guerre Mondiale. Une pro­pa­gande de guerre se met en place dans toutes les rédac­tions : le gen­til démo­crate euro­péen Zelensky, héros patriote, défen­seur des valeurs euro­péennes de Progrès et de Liberté, doit être sou­te­nu contre le dic­ta­teur russe Poutine, san­gui­naire et violent, agres­seur d’un pays en paix. Nos lec­teurs savent que la réa­li­té est non seule­ment tra­ves­tie mais retour­née, comme par exemple pour la mani­pu­la­tion média­tique sur le mas­sacre de Boutcha. Ces mani­pu­la­tions ne datent pas d’hier :

et bien sûr :

• Le gen­til démo­crate pro­gres­siste et com­pé­tent, sans tache et sans reproche, qui nous sau­ve­ra du péril nazi incar­né par une can­di­date d’« extrême droite » qui est finan­cée par le dic­ta­teur de Moscou. Au point que les zéla­teurs les plus avan­cés de cette pro­pa­gande s’in­quiètent que Marine Le Pen soit élue car elle dis­po­se­rait alors du bou­ton ato­mique !