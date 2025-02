Horreur, le narratif officiel ne prend plus !

L’arrivée de Trump à la Maison-Blanche n’a pas seule­ment son­né le glas de toute une poli­tique bel­li­queuse, dépen­sière et pro­gres­siste des Démocrates amé­ri­cains mais marque aus­si, plus lar­ge­ment, l’effondrement de la capa­ci­té des médias et poli­ti­ciens à tenir un dis­cours cré­dible auprès des peuples occidentaux.

Dans le cou­rant des der­niers mois de 2024 et des pre­mières semaines de 2025, la panique s’est empa­rée de la classe jacas­sante. C’est notam­ment vrai en dehors des États-Unis et l’Europe semble actuel­le­ment en proie aux vel­léi­tés les plus pous­sées de faire taire tout dis­cours même vague­ment alter­na­tif à l’officiel : les pro­gres­sistes et les mon­dia­listes de tous bords com­prennent que leur capa­ci­té à défi­nir le récit offi­ciel et influen­cer les esprits s’est com­plè­te­ment effritée.

De sur­croît, avec le gel des fonds USAID dont on a récem­ment décou­vert qu’ils étaient consa­crés presqu’exclusivement à finan­cer cette pro­pa­gande, cette capa­ci­té déjà réduite par éva­po­ra­tion pro­gres­sive de sa cré­di­bi­li­té s’est retrou­vée bru­ta­le­ment sans argent. Le tigre de pro­pa­gande gau­chiste, déjà obèse et mol­las­son, se retrouve main­te­nant sans dents ni griffes.

De ce côté-ci de l’Atlantique, cette panique est clai­re­ment visible dans un nombre crois­sant de dis­cours et de tri­bunes comme celle-ci par exemple, de l’actuelle direc­trice de Radio France qui estime (avec tout le sérieux des appa­rat­chiks bous­cu­lés par de nou­veaux para­digmes qu’ils n’ont pas été capables de voir) que, je cite, « La liber­té d’expression est le che­val de Troie du néo-impé­ria­lisme amé­ri­cain ».

Au pas­sage, il serait dom­mage de ne pas rap­pe­ler la morale par­ti­cu­liè­re­ment souple avec laquelle agit cette Sybile Veil et dont elle ne s’était guère encom­brée lorsqu’elle avait fou­tu à la porte de France Info le jour­na­liste et édi­to­ria­liste Jean-François Achilli au pré­texte que ce der­nier aurait eu l’impudence d’échanger avec Jordan Bardella, dans le cadre de la bio­gra­phie que ce der­nier écri­vait alors.

En pra­tique, les « tri­bunes » de ce genre de péron­nelles en disent très long sur la tor­sion du réel à laquelle se livre la classe jacas­sante de la socié­té occi­den­tale (fran­çaise dans le cas qui nous occupe) : dans les salons, dans les soi­rées en ville, dans les cercles influents, on dis­cute – un peu inquiet – du constat par­tout renou­ve­lé que les idées ven­dues jusqu’à pré­sent et dans tous les domaines, poli­tiques, éco­no­miques et socié­taux ne par­viennent plus à infu­ser au-delà des petits cercles dans les­quels elles sont débattues.

Zut et flûte, les for­mi­dables idées de non-dis­cri­mi­na­tion agres­sive s’épuisent devant les contra­dic­tions internes et les hys­té­ries des uns contre les autres ! Crotte, les dis­cours gluants d’ouverture tous azi­muts se heurtent à la froide réa­li­té de cou­teaux enfon­cés dans des bedons inno­cents ! Saperlotte, la syn­to­ni­sa­tion for­ce­née avec Gaïa ne trouve plus pre­neur depuis l’envolée des fac­tures d’électricité, des fer­me­tures d’usines et des réa­li­tés géo­po­li­tiques déci­dé­ment plus com­plexes que pré­vues ! C’est vrai­ment agaçant !

Et pire que tout, la pro­pa­gande ne pénètre plus, comme en témoigne la réus­site des pla­te­formes alter­na­tives de réseaux sociaux, des médias qui refusent le dis­cours offi­ciel voire un poli­ti­que­ment cor­rect étouf­fant, des dis­cours même vague­ment conser­va­teurs sur les médias tra­di­tion­nels voire les suc­cès de plus en plus nom­breux des poli­ti­ciens éti­que­tés populistes.

Le dis­cours offi­ciel conte­nant en lui-même une dose assez invrai­sem­blable de sou­mis­sion (par des inter­dic­tions directes, de l’auto-censure et de la pres­sion sociale), les médias, pla­te­formes et poli­ti­ciens qui prônent l’exact oppo­sé, c’est-à-dire une éman­ci­pa­tion des griffes de l’État et de ses admi­nis­tra­tions, sont évi­dem­ment com­bat­tus de plus en plus férocement.

C’est donc sans sur­prise que la chaîne C8 est défi­ni­ti­ve­ment inter­dite : même ses posi­tions qui auraient été qua­li­fiées de mol­le­ment cen­tristes dans les années 90 sont encore trop vio­lem­ment conser­va­trices pour un pou­voir tota­le­ment voué aux gémo­nies gau­chistes, pro­gres­sistes et mon­dia­listes. La guerre ouverte aux réseaux sociaux peu cen­su­rés et moins per­méables aux pres­sions gau­chistes, à com­men­cer par celui de Musk, s’inscrit dans la même panique pour ten­ter de rega­gner le contrôle du « nar­ra­tif » officiel.

Mais cela ne marche pas du tout.

Ce constat d’échec n’est pas un vœu pieux mais la conclu­sion logique qu’on peut tirer des actions entre­prises actuel­le­ment par l’Élysée dont la nature a récem­ment fui­té dans un petit article de France Info (la chaîne même de Sybile) qui explique, avec la décon­trac­tion typique des petits roi­te­lets insou­ciants du bruit des lames qu’on aiguise, que le chef de l’État est quelque peu inquiet que les gens aient des opi­nions dif­fé­rentes des siennes mais, sur­tout, qu’ils les dif­fusent et pire encore, qu’ils soient prêts, le cas échéant, à contes­ter la poli­tique actuel­le­ment mise en place.

Quel tou­pet, ces gens ! Une oppo­si­tion poli­tique qui n’est pas tota­le­ment cor­rom­pue et déjà lar­ge­ment ache­tée ? Mais c’est insup­por­table ! Il ne man­que­rait plus que des mou­ve­ments popu­laires avec des lea­ders un peu cré­dibles et de bon sens, et ce serait la cerise sur le gâteau !

Pensez donc : avec une telle occur­rence, on com­mence ain­si et on se retrouve à réfor­mer l’État, sup­pri­mer les admi­nis­tra­tions redon­dantes, à arrê­ter de cra­mer des dizaines de mil­liards tous les ans (23) dans des asso­cia­tions lucra­tives sans but ou d’autres dizaines de mil­liards (15) dans une aide au déve­lop­pe­ment qui camoufle de plus en plus mal de simples détour­ne­ments de fonds publics éhon­tés, à dimi­nuer les dépenses indues, à arrê­ter d’inonder les entre­prises de ponc­tions et de contraintes admi­nis­tra­tives débiles, à pour­suivre et enfer­mer les cri­mi­nels, les délin­quants et les cor­rom­pus, et, de fil en aiguille, si l’on n’y prend garde, à retrou­ver un pays en ordre de marche pour le XXIe siècle.

Non, vous n’y pen­sez pas, ce serait véri­ta­ble­ment cata­clys­mique pour la classe jacas­sante qui, sans cette cor­rup­tion, ces gabe­gies et cette pro­pa­gande, se retrou­ve­rait au mieux au chô­mage, au pire en taule ou car­ré­ment sur un échafaud.

Cependant, la peur est mau­vaise conseillère et la suite logique ne vous sur­pren­dra donc pas : il va fal­loir cen­su­rer plus fort.

