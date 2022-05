Zelinsky au Festival du film à Cannes : guignol ou gogo ?

Après une inter­ven­tion non-conven­tion­nelle lors de l’Eurovision 2022, l’OTAN a tra­fi­qué les votes des uns et des autres dans une gro­tesque mas­ca­rade à la Biden afin que le gagnant soit… devi­nez Qui ? … eh oui, l’Ukraine. Il fal­lait que l’Ukraine sor­tît vain­queur de cette com­pé­ti­tion, à défaut de sor­tir vain­queur des plaines du Donbass.

Cet évé­ne­ment qui n’a plus rien à voir avec la chan­son, ni même avec l’Europe, est deve­nu au fil des ans l’une des pla­te­formes de pro­pa­gande de la culture woke. Depuis une dizaine d’an­nées, l’Eurovision est un vec­teur de pro­mo­tion de chan­teur-se‑s trans­genres. La série fut enta­mée en 2014 par l’Autrichien-ne Conchita Wurst, vite copié‑e par les pré­ten­dant-e‑s des autres pays avec plus ou moins d’entregent.