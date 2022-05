NFT ? À l’image de notre monde

Les NFT ?

Traduction : Non Fungible Token, com­prendre jeton non fon­gible (non inter­chan­geable) grâce à un code secret qui vous garan­tit son uni­ci­té sur la blo­ck­chain(1).

Une NFT peut s’ap­pli­quer à une œuvre d’art vir­tuelle, ven­due aux enchères sur la Toile, ou dans le Nuage, si vous préférez.

Revenons à France 2 et à son émis­sion Affaire conclue. Mise à prix de l’i­mage sur grand écran de l’« artiste numé­rique » Ted Chin : 500 euros. C’est une ache­teuse bro­can­teuse du Marché aux Puces de Saint Ouen qui rem­porte la bataille d’en­chères. Elle acquiert l’œuvre pour 3 250 euros.

Alors qu’une com­mode Louis XVI toute mar­que­tée ou une lampe Lalique peinent à faire quelques cen­taines d’euros.

Sweet dream, l’œuvre oni­rique de Chin : un élé­phant qui nage sur un nuage. Rassurez-vous, sans dépen­ser un cen­time, voi­là l’œuvre sur votre écran. La seule dif­fé­rence pour vous, simple béo­tien, c’est que vous n’en pos­sé­dez pas la valeur non fongible.

Ici l’œuvre gra­tui­te­ment, c’est cadeau :

Sinon, le jeton est à 3 250 euros

Depuis février 2022, il est désor­mais pos­sible pour les com­mis­saires-pri­seurs de vendre des NFT. À vos bit­coins et autres cryp­to-mon­naies, à vos écrans plats TXT, et par­cou­rez ce nou­veau mar­ché de l’art concep­tuel, il y a des for­tunes à faire. Une petite recherche sur Google Shopping et on trouve des pépites, atten­tion pas d’or, mais virtuelles.