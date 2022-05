Trio de choc pour Culture Populaire

Conférence Youssef Hindi, Pierre Antoine Plaquevent, Xavier Moreau

Pierre-Antoine Plaquevent :

Dépopulation et géo­po­li­tique impé­riale. La consti­tu­tion d’un ordre inter­na­tio­nal qui béné­fi­cie­rait en pre­mier lieu à un « mil­liard doré » d’individus consti­tue l’un des objec­tifs stra­té­giques du glo­ba­lisme poli­tique. La construc­tion par étapes d’une socié­té eugé­niste pla­né­taire est pla­ni­fiée de longue date par les acteurs les plus influents et les mieux orga­ni­sés de la gou­ver­nance mon­diale. Nous allons voir dans cet expo­sé que les acteurs des poli­tiques anti-nata­listes les plus agres­sives en Occident sont aus­si les stra­tèges du “Grand Jeu” géo­po­li­tique eur­asia­tique. Le front Covid et le front Otan sont un même front glo­bal. Partout la même hégé­mo­nie cherche à se main­te­nir et à trans­for­mer le monde selon ses intérêts.

Youssef Hindi :

Le conflit en Ukraine révèle des alliances en appa­rence contre-nature. Comment « le monde libre », les Etats-Unis, l’Union euro­péenne et Israël en sont-ils arri­vés à sou­te­nir et à armer les néo-nazis en Ukraine ? Par une ana­lyse his­to­rique, anthro­po­lo­gique, reli­gieuse et cultu­relle, nous ten­te­rons de sai­sir la cohé­rence et les impli­ca­tions de cette alliage idéo­lo­gique et géo­po­li­tique contre la Russie.

Xavier Moreau :

En duplex depuis Moscou et de retour d’une mis­sion huma­ni­taire dans le Donbass, il nous livre­ra son ana­lyse de la situa­tion vue depuis le terrain.

Cette confé­rence aura lieu à Nice le same­di 28 mai à 17h. L’adresse exacte de l’événement vous sera com­mu­ni­qué par mail 24 à 48h à l’avance.

Merci de votre confiance.