Apprenez à décrypter la propagande de guerre

La pro­pa­gande de guerre bat son plein et ne recule devant rien. « Plus c’est gros, plus ça passe » aurait dit le tris­te­ment célèbre Goebbels. La der­nière idée relayée par la presse sub­ven­tion­née, consiste à inté­grer l’Ukraine à l’Europe au for­ceps.

La ficelle est grosse : c’est une manière d’étendre le conflit

Or cha­cun a bien com­pris que cette guerre en Ukraine est une aubaine pour les États-Unis qui gagnent sur tous les tableaux. Cette guerre affai­blit l’Europe et la vas­sa­lise encore plus :

• L’OTAN s’in­vite en Ukraine et sou­haite entraî­ner l’Europe dans ce conflit qu’elle fomente depuis des dizaines d’an­nées.

• Les Européens s’en­tre­tuent et les Américains comptent les morts (les seuls morts amé­ri­cains sont des mer­ce­naires).

• L’OTAN intime aux Européens d’en­voyer leur arme­ment en Ukraine, arme­ment détruit sur place et qui sera alors rem­pla­cé par des équi­pe­ments four­nis par le com­plexe mili­ta­ro-indus­triel amé­ri­cain.

• L’OTAN sabote le gazo­duc Nord Stream. C’est une manière de for­cer l’Europe à ache­ter le gaz de schistes nord-amé­ri­cain.

• L’intérêt des Américains est donc que cette guerre s’é­tende et perdure.

Pour cela il faut que les Français se sentent soli­daires des Ukrainiens. Les pro­pa­gan­distes partent du fait que les Français sont euro­péens, les Ukrainiens aus­si. Par consé­quent, au nom de l’Europe, la France doit entrer en guerre contre la Russie. Tel est le mes­sage de cette une de Nice Matin.

Les Ukrainiens, euro­péens ? Pas si évident selon Oliver Stone qui réa­li­sa en 2016 cet excellent docu­men­taire (sui­vez au moins le début) :