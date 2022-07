Les bobards, y en marre !

Vous vous rap­pe­lez du bobard ignoble concoc­té par l’OTAN sur la « bou­che­rie de Boutcha » ? Nous en avions fait un article « à chaud » qui dénon­çait cette ignoble et sau­vage mani­pu­la­tion qui fut com­plai­sam­ment relayée par la presse subventionnée :

Ce mon­tage média­tique était gros­sier ce qui n’a pas empê­ché la « Presse aux ordres » de le relayer encore et encore. La Russie, alors dési­gnée cou­pable, devait être condam­née pour crime contre l’hu­ma­ni­té et rayée de la carte. Et puis aujourd’­hui, bizar­re­ment plus per­sonne n’en parle car le mon­tage a été mis à jour, démon­trant par là même jus­qu’où sont capables d’al­ler les forces qui sou­tiennent le pré­sident-clown Zelinsky.

Bis repetita placent

« Les choses répé­tées plaisent ». L’OTAN res­sert le cou­vert avec un nou­veau bobard tout aus­si sau­vage et ignoble :