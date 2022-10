Nice Matin sait ce qui doit être professé à l’université

Philippe Guillemant

Le 23 oct. à 21:47

Cet étrange jour­nal qui prend ses lec­teurs niçois pour des demeu­rés… consi­dé­rant que les dits lec­teurs vont sans aucun doute admettre que , bien évi­dem­ment :

- les méde­cines dites « alter­na­tives » ou « éner­gé­tiques » sont du bidon,

- les ovnis n’existent que dans l’i­ma­gi­na­tion de far­fe­lus tels que votre ser­vi­teur,

- on n’a jamais cher­ché à nous « tra­cer » via la vac­ci­na­tion (aucune autre appli­ca­tion que pure­ment sani­taire n’ayant été envi­sa­gée, vu que nous vivons dans un monde de gen­tilles per­sonnes),

- une mis­sion gou­ver­ne­men­tale aurait la com­pé­tence pour dénon­cer des dérives sec­taires, et dans le même temps :

- le scien­tisme ne pose­rait aucun pro­blème de dérive sec­taire (ben voyons… et la clique de Davos, c’est quoi ?)

- Louis Fouché serait un vice-ami­ral de la dés­in­for­ma­tion (en plus d’un com­plo­tiste d’extrême droite),

- on peut sans sou­ci confondre anti-vax et anti-pass, c’est un rac­cour­ci tout à fait accep­table… on va dire pour un trou­peau,

- et j’en passe… (vous en trou­ve­rez un paquet, de ces coquilles 🙂 )

Heureusement, l’u­ni­ver­si­té de Nice n’a pas gobé ces débi­li­tés, pro­ba­ble­ment sou­cieuse de redo­rer la cré­di­bi­li­té d’une ins­ti­tu­tion qui a déjà été for­cée à accep­ter l’hu­mi­lia­tion de ne pas savoir com­ment faire res­pec­ter (en période de covi­disme) la liber­té de pen­ser et de s’ex­pri­mer(1). Pour les scien­tistes, fran­che­ment, on dirait que c’est la fin (une bonne nou­velle de plus). Ils nous auront tout fait. J’ai failli les qua­li­fier de cré­tins au lieu de demeu­rés. Le mot m’a même échap­pé, suite à la lec­ture de cet article. Mais après un cer­tain recul, je me rends compte qu’il nous rend (et qu’ils nous rendent) fina­le­ment un immense service…