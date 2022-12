Le Professeur Peter Schirmacher ajoute dans une récente inter­view au jour­nal Die Welt (un des trois plus grands quo­ti­diens alle­mands.) : « Nous par­lons d’un nombre impor­tant qui rend néces­saire une approche sys­té­ma­tique de ce pro­blème ».

L’étude rigou­reuse qu’il a pu mener a ému le vice-pré­sident du Parlement alle­mand, Wolfgang Kubicki, ain­si qu’une par­tie du monde poli­tique Outre-Rhin.

Des élus de haut niveau exigent doré­na­vant un sui­vi sys­té­ma­tique, une récolte de don­nées sérieuse et des autop­sies pour tous les cas pro­blé­ma­tiques. Et les cher­cheurs sou­haitent mener d’autres inves­ti­ga­tions pour lever les nom­breuses ques­tions encore en sus­pens.

Wolfgang Kubicki, par ailleurs vice-pré­sident du FDP (par­ti libé­ral démo­crate), vou­drait que l’on s’in­té­resse de plus près aux éven­tuels dom­mages cau­sés par les vac­cins Covid : « Je pense qu’il est indis­pen­sable que tout décès inex­pli­qué sur­ve­nant dans les 14 jours sui­vant une vac­ci­na­tion soit auto­ma­ti­que­ment enre­gis­tré comme cas sus­pect auprès de l’Institut Paul-Ehrlich. Ce n’est mani­fes­te­ment pas encore le cas. »

Dans son étude, le patho­lo­giste Peter Schirmacher se demande éga­le­ment s’il existe « des fac­teurs géné­tiques ou cer­taines mala­dies pré­exis­tantes – par exemple des mala­dies auto-immunes – qui pré­dis­posent à des consé­quences graves de la vac­ci­na­tion ? » En outre, il pose la ques­tion de savoir quelles sont les com­po­sants du vac­cin qui déclenchent quels dégâts et si cer­tains modes d’application jouent un rôle ? Par exemple pour les myocardites.

Et en France ? Où en est-on ?

Patrice LEMAÎTRE