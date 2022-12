Ma semaine d’observation de l’info (25 décembre 2022)

Lundi 19 décembre 2022

La Coupe du Monde est enfin ter­mi­née, et les gestes de récon­fort et de sou­tien plus qu’en­thou­siastes de la part de « notre » pré­sident après la défaite de l’é­quipe de France ont fait beau­coup jaser…

Déjà son atti­tude au moment des buts dans les tri­bunes, devant des spec­ta­teurs qata­ris rete­nus, avait beau­coup amu­sé la gale­rie.

Mais celui-ci, qui ne vou­lait pas poli­ti­ser le sport la semaine pré­cé­dente, s’est pour­tant empres­sé de retour­ner dans les ves­tiaires après le match— il y était déjà pas­sé avant — pour y aller, à pré­sent, de son petit refrain récon­for­tant au nom de la France… Ce qui a fait dénon­cer la « gênance » (sic) du com­por­te­ment pré­si­den­tiel par Sandrine Rousseau. Son com­por­te­ment avec Mbappé a par­ti­cu­liè­re­ment cho­qué beau­coup de monde, les gestes phy­siques envers le jeune joueur ayant scan­da­li­sé nombre de spec­ta­teurs. Mais on sait l’at­trait que les jeunes blacks peuvent exer­cer sur Emmanuel Macron.

Mardi 20 décembre 2022

Les bleus ont per­du leur match de finale, mais ils n’ont pas tout per­du. Chacun d’entre eux va en effet empo­cher une belle somme d’argent. C’est Le Figaro qui déclare que la FFF vient de ramas­ser 28,5 mil­lions d »€uros après la per­for­mance de l’é­quipe de France. L’Argentine, elle, puis­qu’elle a gagné, empo­che­ra 40,2 mil­lions. Ne me deman­dez pas com­ment le décompte a été fait, mais cela fait quand même 8 mil­lions de plus qu’en 2018, alors que cette année-là, ils avaient rem­por­té la coupe.

Comme la FFF n’a­vait bud­gé­ti­sé qu’une place en quarts de finale, elle rece­vra donc bien plus que pré­vu.

Pour les joueurs, la prime pré­vue est de 285 132 € cha­cun. Bien payé pour des per­dants, sur­tout pour ceux qui n’ont pas joué, et encore mieux pour les deux « bles­sés » qui n’ont pas fait le voyage mais qui la tou­che­ront quand même, Benzema et Hernandez.

En fait, la finale à Doha, c’é­tait un peu : France, argent, tunes !

Mercredi 21 décembre 2022

La rédac­tion de Nice Provence Info vous sou­haite un joyeux solstice.

Jeudi 22 décembre 2022

Encore la Coupe du Monde !

D’après la presse mains­tream, deux joueurs ont subi des attaques racistes en par­ti­cu­lier parce qu’ils avaient raté leur pénal­ty face à l’Argentine : Kingsley Coman, et Aurélien Tchouaméni, et celle-ci est donc en mesure de se déchaî­ner.

Réaction vive éga­le­ment de la part du Bayern de Munich, club dans lequel évo­lue Coman. De même, la ministre délé­guée char­gée de la diver­si­té, Isabelle Rome, avait fait part de sa colère dès lun­di. « C’est insup­por­table. Je condamne ces pro­pos avec la plus grande fer­me­té », dit-elle sur Twitter. La dépu­tée insou­mise Nadège Abomangoli n’est pas en reste, et apporte son « sou­tien » aux joueurs. La FFF, accu­sée de ne pas avoir réagi assez vite, a déci­dé par la suite de por­ter plainte le len­de­main.

Mais dans toutes ces décla­ra­tions, on note­ra l’ou­bli fâcheux des insultes contre le gar­dien fran­çais. Hugo Lloris a été en effet la vic­time de racisme anti-blanc sur les réseaux sociaux. On pou­vait lire sur Twitter des mes­sages tels que :« Lloris, c’est le seul blanc qui jouait la fin du match et il nous a fait perdre », ou « Lloris s’il était pas blanc, je jure qu’il aurait jamais por­té le maillot, ce mec est trop nul », ou bien encore « Le seul blanc qui a pas fait le bou­lot, fuck u Lloris ». Plus expli­cite encore : « Lloris, sale blanc »

Autant que je sache, ces insultes n’ont pas été rele­vées par nos confrères Bien-Pensants…

Vendredi 23 décembre 2022

Du nou­veau à gauche de Mélenchon ! Le par­ti « Révolution per­ma­nente » est né.

Pour eux, il faut dépas­ser le « vide démo­cra­tique » des Insoumis, rem­pla­cer le NPA trop divi­sé et Lutte Ouvrière, par­ti de vieux !

Les ani­ma­teurs en sont Anasse Kazib, un syn­di­ca­liste che­mi­not, un de ceux qui pour­rissent les vacances de Noël des Français, et Assa Traoré, la sœur de qui vous savez !

Assa Traoré, sœur d’Adama

Jusqu’à pré­sent, ils n’exis­taient qu’en ligne, sous la forme d’un petit média foca­li­sé sur les conflits sociaux. Mais c’est sous les por­traits de Lénine et Trotsky, le 16 décembre, qu’ils ont fina­le­ment déci­dé de se consti­tuer en par­ti.

Outre les deux cités plus haut, on compte par­mi les membres émi­nents de ce nou­veau par­ti Jean-Marc Rouillan, l’an­cien res­pon­sable du groupe ter­ro­riste Action Directe (ci-des­sous).

Samedi 24 décembre 2022

Les calen­driers des pom­piers depuis plu­sieurs années jouent avec les dames en leur pré­sen­tant des pho­tos bien agui­chantes de leurs torses mus­clés aux abdos bien des­si­nés. C’est deve­nu une ins­ti­tu­tion en France, au point que de nom­breuses cor­po­ra­tions leur ont emboî­té le pas, les rug­by­men, les pilotes… Mais depuis quelques temps aus­si, d’autres pro­fes­sions, moins « mus­clées », avec panache néan­moins, ont dévoi­lé leur ana­to­mie pour arron­dir leur fin d’an­née. L’histoire ne dira pas qui fut le plus rému­né­ré, et de toute manière cela n’a guère d’im­por­tance.

Pour en reve­nir aux pom­piers, on ne sait pas si c’est de l’au­to-déri­sion, ou si c’est la vague des­truc­trice de la viri­li­té socié­tale, qui les a pous­sés, mais on a trou­vé cette année dans notre dépar­te­ment, des pom­piers humo­ris­tiques, certes, mais qui ne cor­res­pondent plus vrai­ment à leur légende. Veulent-ils cas­ser leur image de héros virils ? Obéissent-ils à la mode qui vou­drait dégen­rer (ou… dégé­né­rer) tous ces cli­chés pour lais­ser la place à des créa­tures asexuées et effé­mi­nées, fades et ridi­cules ?

Va t‑on pas­ser de « l’é­qui­pée sau­vage » à « la cage aux folles » ? Ne serait-il pas temps de « revi­ri­li­ser » notre socié­té avant qu’elle ne sombre dans le mari­got unisexe ?