Ma semaine d’observation de l’info (12 février 2023)

Dimanche 5 février 2023

Antibes : un hôtel réqui­si­tion­né pour héber­ger de jeunes « migrants ».

Je vous par­lais il y a peu du signal d’a­larme par la pré­fec­ture des Alpes Maritimes, face à une flam­bée du nombre d’arrivées de migrants mineurs non accom­pa­gnés : « 690 mineurs non accom­pa­gnés sont actuel­le­ment pris en charge » dans le dépar­te­ment, « un niveau jamais atteint ».

Comme on ne sait plus où les mettre, et comme il est impos­sible de les ren­voyer d’où ils viennent, la pré­fec­ture des Alpes-Maritimes a ordon­né la réqui­si­tion d’un hôtel d’Antibes tout sim­ple­ment. Un arrê­té publié le 31 jan­vier, impose que le com­plexe hôte­lier Appart’City situé che­min de St Claude devra mettre ses chambres à dis­po­si­tion des immi­grés clan­des­tins auto­pro­cla­més « mineurs » pour une durée d’un mois. Le texte a été signé par le direc­teur du cabi­net du pré­fet. Il indique que l’établissement « est réqui­si­tion­né au pro­fit du conseil dépar­te­men­tal des Alpes­-Maritimes afin de per­mettre l’accueil de mineurs non accom­pa­gnés en situa­tion vul­né­rable ». On sait ce qu’il advient de ces « jeunes » en situa­tion vul­né­rable. Ils ne res­te­ront cer­tai­ne­ment pas dans ces murs bien long­temps, on l’a bien vu lors de la der­nière réqui­si­tion pour les migrants de l’Ocean Viking. Au bout de 48 heures… plus per­sonne !

Sur place, seuls les mili­tants de Reconquête ont réagi et orga­ni­sé une mani­fes­ta­tion devant l’é­ta­blis­se­ment en question.

Lundi 6 février 2023

Michel Sardou, dans sa jeu­nesse, aurait pu en faire une chan­son…

Le porte-avions Foch, ex-fleu­ron de la Marine Nationale, a été cou­lé à 350 km des côtes du Brésil, à 5 000m de pro­fon­deur par la marine bré­si­lienne : « En rai­son de la dété­rio­ra­tion des condi­tions de flot­ta­bi­li­té de la coque et de l’inévitabilité du nau­frage spon­ta­né, il n’est pas pos­sible d’adopter une conduite autre (…) qu’un nau­frage pla­ni­fié et contrô­lé. »

Le Foch, construit en 1963, un an après son jumeau le Clémenceau (le Clem dans le jar­gon de la Royale) est res­té pen­dant près de 40 ans le lea­der de la flotte fran­çaise. Il fut d’a­bord basé à Brest, puis à Toulon en 1976, où il res­ta jus­qu’en 2000. Il fut uti­li­sé pour la der­nière fois pen­dant les opé­ra­tions en ex-Yougoslavie entre 1993 et 1999, puis rem­pla­cé par le Charles de Gaulle

Le Brésil en fit l’ac­qui­si­tion en 2000, le rebap­ti­sant Nae Sao Paulo. Sa fin de vie ne fut que nom­breux inci­dents tech­niques, et sa car­rière s’ar­rê­ta défi­ni­ti­ve­ment en 2017. Depuis, sa car­casse devint embar­ras­sante à cause, entre autres, de l’é­norme quan­ti­té d’a­miante et de matières dan­ge­reuses à son bord qui ren­dait dif­fi­cile son déman­tè­le­ment.

L’épilogue a donc eu lieu ven­dre­di der­nier au large des côtes du Brésil.