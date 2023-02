Voilà pour­quoi tous les maires qui arborent le dra­peau ukrai­nien au fron­ton de la « mai­son com­mune » pra­tique un abus de Pouvoir certes, mais par­fai­te­ment incon­gru puis­qu’ils (ou elles) affichent une sym­pa­thie avec un régime nazi d’une part et avec une puis­sance d’oc­cu­pa­tion (l’OTAN) d’autre part.

Beaucoup le font par sui­visme, puisque cela leur semble être dans l’air du temps et qu’ils pré­sument que cet éten­dard bleu et jaune leur vau­dra bien un sub­side du dépar­te­ment ou de la Région. Beaucoup ne se rendent pas compte qu’ils sont les com­plices d’une très lourde machine de pro­pa­gande qui mène l’Europe à son anéantissement.

Les Résistants sont ces per­sonnes cou­ra­geuses qui affrontent la Police de la Pensée, qui réflé­chissent un peu, qui vont cher­cher l’in­for­ma­tion en dehors des médias sub­ven­tion­nés. Comme tou­jours elles ne sont pas très nom­breuses au début, puis peu à peu, elles se mul­ti­plient. C’est ce qu’il va se pas­ser. Un de nos lec­teurs écri­vait dans un commentaire :

Petit à petit, un par un, ces dra­peaux dis­pa­rai­tront du fron­ton de nos mai­ries… nous indi­quant que le vent tourne, que le moment est venu d’être dis­cret, de retour­ner sa veste…

C’est bien ce qui est arri­vé aux poli­ti­ciens fran­çais entre 1940 et 1944 : d’a­bord col­la­bos, puis résis­tants le moment venu. Le meilleur d’entre est deve­nu Président de la République et fut même réélu.

Allez voir vos maires, et expli­quez leur qu’ils sont sur une mau­vaise voie et le plus tôt ils en sortent, le mieux ce sera pour la pour­suite de leur carrière.

Massimo Luce