Pfizer : y a‑t‑il « crime contre l’humanité » ?

La prin­cesse royale de Thaïlande est dans le coma après avoir reçu le rap­pel du vac­cin Covid de Pfizer Covid. Un porte-parole du gou­ver­ne­ment thaï­lan­dais a décla­ré cette semaine au pro­fes­seur Sucharit Bhakdi que son pays pour­rait bien­tôt deve­nir le pre­mier au monde à annu­ler et rendre nuls ses contrats avec le géant phar­ma­ceu­tique Pfizer et pour­rait pour­suivre le fabri­cant de vac­cins en dom­mages et intérêts.

En effet, Le 15 décembre, envi­ron trois semaines après sa troi­sième injec­tion de rap­pel Pfizer, la prin­cesse Bajrakitiyabha Narendira Debyavati s’est effon­drée en rai­son de pro­blèmes car­diaques et est tom­bée dans le coma. La fille aînée du roi de Thaïlande, âgée de 44 ans et pro­bable héri­tière du trône, était en excel­lente san­té avant d’être vac­ci­née et de s’effondrer en entraî­nant ses chiens. Les médias ont sem­blé se dés­in­té­res­ser de l’affaire après une mise à jour le 9 jan­vier dans laquelle il était indi­qué que la prin­cesse res­tait dans le coma et que, selon le palais, elle souf­frait désor­mais d’une « aryth­mie car­diaque sévère résul­tant d’une inflam­ma­tion consé­cu­tive à une infec­tion à myco­plasme ».

Les hauts fonc­tion­naires thaï­lan­dais reti­rant leurs pro­tec­tions contre Pfizer, Bio n’Tech, la Thaïlande pour­rait deve­nir le pre­mier pays au monde à annu­ler les contrats entre un État et Pfizer.

Ce qui signi­fie­rait que Pfizer devrait rem­bour­ser des mil­liards de dol­lars en rai­son des injec­tions qu’ils ont faites au peuple thaïlandais.

