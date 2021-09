Origine du Covid-19 : la vérité remonte à la surface

Le jour­nal bri­tan­nique dévoile que la tri­bune publiée par The Lancet a été orches­trée par le zoo­lo­giste Peter Daszak, pré­sident de l’EcoHealth Alliance, basée aux États-Unis, qui a finan­cé des recherches à l’Institut de viro­lo­gie de Wuhan. Dans un cour­riel daté du 8 février, M. Daszak a avoué qu’il avait rédi­gé la lettre à l’invitation de « ses col­la­bo­ra­teurs » en Chine pour une « démons­tra­tion de sou­tien ». Il a aus­si admis son impli­ca­tion dans l’Alliance EcoHealth omet­tant cepen­dant de men­tion­ner que cinq autres signa­taires tra­vaillaient éga­le­ment pour l’organisation. Trois appar­te­naient au Wellcome Trust bri­tan­nique, qui a finan­cé des tra­vaux du Wuhan Institute of Virology, dont Sir Jeremy Farrar, direc­teur du Trust, « vieil ami » de George Gao, le chef du Centre chi­nois de contrôle et de pré­ven­tion des maladies.

Le Dr Gao, diplô­mé d’Oxford, est un ancien assis­tant de recherche du Wellcome Trust. Il a acti­ve­ment sou­te­nu la nomi­na­tion de Peter Daszak à l’Académie natio­nale des sciences et entre­tient des liens étroits avec Shi Zhengli, une scien­ti­fique connue sous le nom de « bat­wo­man », qui menait des recherches sur les coro­na­vi­rus des chauves-sou­ris à Wuhan et co-décou­vreur, en 2013, d’une souche extrê­me­ment proche du Sars-Cov‑2. Également signa­taire, le Professeur Linda Saif, de l’Ohio State University, tra­vaillait avec le Dr Shi Zhengli et le Dr Gao sur le niveau de sécu­ri­té dans les labo­ra­toires chi­nois s’agissant notam­ment des coro­na­vi­rus animaux.

Deux autres signa­taires font par­tie de l’équipe de direc­tion du Global Virome Project, dont l’objectif est de détec­ter et d’identifier au moins 99 % des menaces virales zoo­no­tiques poten­tielles pour la san­té humaine et la sécu­ri­té ali­men­taire. M. Daszak en est le tré­so­rier, le Dr Gao un membre fon­da­teur et EcoHealth Alliance un par­te­naire. Ce pro­jet a suc­cé­dé au pro­jet Predict, qui a per­mis de décou­vrir plus de 1 000 virus chez les ani­maux et les humains. Or, Predict a par­tiel­le­ment finan­cé des tra­vaux contro­ver­sés de cher­cheurs de Wuhan sur les coro­na­vi­rus des chauves-sou­ris modi­fiés pour voir s’ils pou­vaient infec­ter les humains. Les fonds pro­ve­naient d’EcoHealth Alliance.

Parmi les autres signa­taires ayant des liens avec l’équipe de Wuhan figurent encore le Professeur Kanta Subbarao, chef de la sec­tion des virus res­pi­ra­toires émer­gents du NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), le Dr John Mackenzie, de la Curtin University of Technology en Australie, membre du comi­té consul­ta­tif scien­ti­fique du Centre for Emerging Infectious Diseases du Wuhan Institute of Virology et cinq autres scien­ti­fiques ayant tous publié des articles avec le pro­fes­seur Ralph Baric, qui col­la­bo­rait avec Shi Zhengli (tou­jours elle) et le Wuhan Institute of Virology sur la mani­pu­la­tion géné­tique des coro­na­vi­rus pour voir s’ils pou­vaient infec­ter les humains. Bien que ne figu­rant pas dans la liste des signa­taires, le pro­fes­seur Baric est cepen­dant soli­daire : des cour­riels entre lui et M. Daszak le prouvent.