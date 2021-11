Ce comportement a été largement étudié par la psychologie sociale

Il s’explique par deux phé­no­mènes qui sont le contrôle social (Gibbs, 1981) et le « black sheep effect » (Marquès, Yzerbyt et Leyens, 1988), dit aus­si « effet bre­bis galeuse ». Les diri­geants poli­tique et les auto­ri­tés scien­ti­fiques qui voient leurs cer­ti­tudes et leurs pro­messes de Gascon dan­ge­reu­se­ment écor­nées ont besoin de dési­gner, de toute urgence, un mou­ton noir avant d’être eux-même la cible de la colère populaire.

Quant aux mou­tons blancs, un vent de panique s’est mis à souf­fler sur leur trou­peau docile de « covi­distes » pro « vac­cin » convain­cus : tout ce qu’on leur a pro­mis depuis des mois appa­raît sou­dain comme un mirage. Ils peuvent attra­per le virus, le trans­mettre et déve­lop­per la mala­die y com­pris avec des formes graves ! Et l’épidémie repart !

Auraient-ils été abusés ?

Ils ne sau­raient l’imaginer tant ils se sont sou­mis à toutes les injonc­tions, toutes les res­tric­tions voire des pri­va­tions. Alors, ils per­çoivent la situa­tion comme très injuste et il leur faut trou­ver, au plus vite, un bouc émis­saire pour endos­ser le poids de leur frus­tra­tion et ten­ter de sau­ver leur car­ré de luzerne grasse. Forts des allo­cu­tions pré­si­den­tielles et de la mise en branle de la machine poli­ti­co-média­tique, ils accusent, jugent et condamnent les « non-vac­ci­nés » d’être l’unique cause de la cin­quième vague épi­dé­mique. Que ces der­niers soient exclus des bars, des res­tau­rants, des ciné­mas, des théâtres, des concerts, des biblio­thèques, des TGV, des hôpi­taux, des mater­ni­tés, depuis le mois d’août au motif qu’ils sont dan­ge­reux pour les autres et qu’on ne les y tolère que munis de test néga­tif de moins de 72 heures, ne les inter­pelle pas. Il ne leur vient pas à l’esprit que, dans ces condi­tions, ces per­sonnes-là sont les seules à être saines quand elles se trouvent dans ces lieux dits de « conta­mi­na­tion ». Ces mou­tons blancs récitent le caté­chisme du ber­ger Macron et font por­ter la res­pon­sa­bi­li­té de l’inefficacité de ses mesures aux six mil­lions « non-vaccinés ».

Ainsi donc, se pro­file pour eux, a mini­ma, un confi­ne­ment sélec­tif, au pire l’instauration du pas­se­port vac­ci­nal syno­nyme de vac­ci­na­tion obli­ga­toire. Pour une mala­die létale à 0,07 % ! On est dans un monde de plus en plus ubuesque ou, plus exac­te­ment, dans une dérive auto­ri­taire qui n’a plus de limite. Dans ce contexte, nous ver­rons bien­tôt clouer au pilo­ri les « vac­ci­nés une ou deux doses » par les « vac­ci­nés trois doses ». Et puis après, les « vac­ci­nés quatre doses » mau­di­ront tous les non à jour et ain­si de suite.

La folie « covi­diste » est en roue libre et rien ne semble pou­voir l’arrêter.