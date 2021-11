Vaccination obligatoire : l’Autriche aura du mal à ligoter tout le monde

Les repré­sen­tants des médias et du gou­ver­ne­ment feraient bien de se pen­cher dès aujourd’­hui sur cette vidéo. Elle montre l’in­ter­mi­nable défi­lé de la mani­fes­ta­tion du same­di 20 novembre 2021, du début à la fin. Quiconque parle encore de 30 000 par­ti­ci­pants [NDLR : c’é­tait le chiffre « offi­ciel »] devrait peut-être consul­ter rapi­de­ment un oph­tal­mo­lo­giste. Cette vidéo a été accé­lé­rée et dure encore 19 minutes (!!!), en temps réel le défi­lé des mani­fes­tants a duré une heure et demie sans interuption.