Exceptionnellement les Gilets Jaunes de Cannes – Antibes n’étaient pas aux ronds-points

Lettre de Marc à Sophie

Sophie, ma Sophie, notre Sophie,

Pour cha­cun d’entre nous ici pré­sent, ou ailleurs, sache que ceux qui t’aiment, jamais ne pen­se­ront au pas­sé pour toi. À jamais tu seras le pré­sent, à jamais tu seras présente…

Toi, Sophie, cette Femme, cet ange cou­ra­geux, juste et empli de bon­té, inon­de­ra nos Êtres de lumière chaque jour, chaque nuit au plus pro­fond de notre for inté­rieur. Sophie, à chaque regard, tu es l’Amour, la bien­veillance, et ton pas­sage sur notre Mère Terre a su répandre les graines de la sagesse, de la paix, de la jus­tice et sur­tout de la digni­té. Merci pour ce cou­rage incom­men­su­rable et ces leçons qui ne pour­ront rendre l’humanité que plus humaine. Ta noblesse d’âme nous oblige à la plus grande humi­li­té pour sai­sir le sens de la vie. Tu es là avec nous, telle l’aurore boréale pour tou­jours nous aimer, nous pro­té­ger, faire le Bien.

Le Créateur a déci­dé de t’offrir un monde meilleur. À nous d’être à la hau­teur de ses exi­gences pour qu’un jour ou l’autre, nous soyons ensemble pour tou­jours, pour l’éternité.

Avant ton der­nier souffle tu exha­lais la bien­veillance, la ten­dresse. Après ton der­nier souffle, tu étais belle et libé­rée, sereine et déter­mi­née à per­pé­tuer ton œuvre d’Amour doré­na­vant éthéré.

Sophie, la France qui coule dans tes veines ne t’oubliera jamais pour l’avoir ché­rie si fort et pour être bap­ti­sée par nos cama­rades : « Notre » Jeanne d’Arc !

Sophie, le temps n’a pas de place entre toi et moi : il ne m’a fal­lu qu’un court ins­tant, quelques secondes m’ont suf­fi, pour com­prendre que toi et moi serions liés pour un che­min sans fin.

Nous nous rever­rons un jour ou l’autre si Dieu le veut.