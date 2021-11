Renaud Muselier n’est pas en reste dans l’embrouille

Renaud Muselier, pré­sident de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, avait don­né le ton dans cette inter­view don­née à France Info le mar­di 16 novembre 2021. Son aco­lyte, Christian Estrosi, son pré­dé­ces­seur à son poste, se devait de lui emboi­ter le pas dans la pro­mo­tion de la vac­ci­na­tion obli­ga­toire pour tous (lire Christian Estrosi recon­naît que les « vac­cins » ne pro­tègent que 4 à 5 mois du 21 novembre 2021).

Mais pour Renaud Muselier, le rôle qu’il s’at­tri­bue — ou qu’on lui impose — de VRP de Big Pharma est plus gênant car il est méde­cin et bafoue éhon­té­ment le ser­ment d’Hippocrate qu’il a pour­tant pro­non­cé solen­nel­le­ment : « Primum non nocere », « En pre­mier, ne pas nuire ». Muselier ne peut plus igno­rer à pré­sent ce que nous dénon­çons depuis des mois, que le vac­cin n’est pas un vac­cin et qu’il ne pro­tège de rien du tout :

• Covid-19 : est-il nor­mal qu’il y ait désor­mais plus de vac­ci­nés que de non-vac­ci­nés à l’hô­pi­tal ? (Le Figaro du mer­cre­di 17 novembre 2021),

• « Les vac­cins pro­tègent assez peu contre l’infection et la trans­mis­sion » par le pro­fes­seur Delfraissy, pré­sident du conseil scien­ti­fique, au micro de France Inter, (tou­jours le 17 novembre),

• les témoi­gnages sur les effets secon­daires indé­si­rables — pou­vant cau­ser la mort — de cette injec­tion auto­ri­taire affluent de toute part mal­gré l’o­mer­ta du corps médi­cal et de la presse subventionnée.

Muselier n’a cure de tout cela et s’enfonce tête baissée dans le mensonge et l’ignominie

Il pro­page ouver­te­ment l’an­goisse et la culpa­bi­li­sa­tion allant jus­qu’à dire que les non-vac­ci­nés allaient mou­rir (alors que ce sont plu­tôt les vac­ci­nés qui meurent) et qu’ils étaient des bombes virales poten­tielles (alors que tout le monde recon­naît que les vac­ci­nés sont moins bien pro­té­gés puis­qu’on les retrouve plus nom­breux par­mi les per­sonnes contaminées).

Écoutez ce numé­ro de pantomime :