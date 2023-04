Covid-19 : l’inspecteur Philippe Aimar poursuit son enquête

Nouveauté

Covid-19 : Les Dossiers DANGEREUX

Philippe Aimar

Dépopulation, morts sus­pectes et orga­ni­sa­tions mafieuses « NOUVELLES RÉVÉLATIONS »

L’homme d’af­faires amé­ri­cain Bill Gates est au cœur de l’or­ga­ni­sa­tion de la pan­dé­mie Covid-19. Vous allez décou­vrir dans ce livre com­ment il a finan­cé toute la presse amé­ri­caine et euro­péenne, mais éga­le­ment… chi­noise, et cela des mois et des mois avant que la pan­dé­mie Covid-19 ne soit « offi­ciel­le­ment » décla­rée.

Mais il n’a pas finan­cé que la presse inter­na­tio­nale (dont Le Monde et l’AFP) !

Il a éga­le­ment payé (via sa Fondation Bill & Melinda Gates) les recherches sur les mala­dies infec­tieuses, recherches menées par la Chine elle-même à Wuhan, par les viro­logues de l’ar­mée com­mu­niste, et cela bien avant la pan­dé­mie !

L’enquête menée sur les acti­vi­tés bac­té­rio­lo­giques de Bill Gates en Chine – bien cachées pour­tant – ont per­mis à Philippe Aimar de décou­vrir d’autres liens, encore plus étranges, entre les viro­logues de l’ar­mée chi­noise et ceux de l’ar­mée amé­ri­caine à tra­vers des orga­nismes offi­ciels tels que le DARPA ou le NIAID, ou bien des pseu­dos ONG comme la EcoHelath de Peter Daszak. Ce der­nier a sim­ple­ment per­mis de contour­ner les inter­dic­tions sur les mani­pu­la­tions et ampli­fi­ca­tions de virus en les délo­ca­li­sant en Chine et en… Ukraine !

La nature de ses nou­velles décou­vertes (finan­cières et logis­tiques) vont bien au delà de tout ce que le public n’au­rait jamais pu ima­gi­ner, ce qui laisse pen­ser que, en effet, une guerre, une vraie, mais d’une nature presque invi­sible, est désor­mais menée avec comme seul but : abais­ser la nata­li­té mon­diale.

Ce n’est pas par hasard que Bill Gates a pris le contrôle de l’OMS et qu’il vac­cine toute l’Afrique avec son orga­nisme pri­vé GAVI. La véri­table rai­son ?

La sur­po­pu­la­tion de la pla­nète, son sujet favo­ri (et des autres mil­liar­daires de Davos) depuis presque 30 ans, ce qui explique pour­quoi il a mis ses cen­taines de mil­liards de dol­lars au ser­vice de cette cause, qui, selon lui, ain­si que tous les éco­no­mistes « mal­thu­siens », mène l’hu­ma­ni­té à sa perte via « le réchauf­fe­ment de la pla­nète à cause des émis­sions car­bone de l’homme ».

Une fausse rai­son, cachant le véri­table objec­tif : réduire la popu­la­tion mon­diale. En réa­li­té, l’empreinte car­bone n’est qu’un simple pré­texte pour dis­si­mu­ler un objec­tif infi­ni­ment plus contes­table, scan­da­leux et, sur­tout, dangereux.

Avec son livre pré­cé­dent « Enquête sur un Virus » Philippe Aimar a été le pre­mier jour­na­liste à révé­ler au monde les véri­tables acteurs (en par­ti­cu­lier Peter Daszak) et leurs buts, devan­çant la tota­li­té de la presse anglo-saxonne. Ce qu’il avait expli­qué en jan­vier 2021 (et qui avait pro­vo­qué le scan­dale) a été inté­gra­le­ment prou­vé depuis.