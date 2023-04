Dimanche 3 avril 2023

Autre pays, autres mœurs ?

On se sou­vient de l’ac­cueil qua­si triom­phal fait à Zelensky lors de son pas­sage en France. Acclamé debout à l’Assemblée natio­nale, ova­tion­né au fes­ti­val de Cannes (lire Zelensky au Festival du film à Cannes : gui­gnol ou gogo ? du 19 mai 2022) et applau­di au congrès des maires de France (lire Zelensky pré­pare t‑il son exil à Cannes ? du 24 novembre 2022).

Il est des pays où heu­reu­se­ment, un peu d’hon­neur sub­siste encore. C’est le cas en Autriche, où des dépu­tés du Parti autri­chien de la liber­té de droite ont quit­té la salle du par­le­ment lors de la dif­fu­sion vidéo d’un dis­cours du clown Zelensky.

Le chef de ce par­ti, Herbert Kickl, s’est d’a­bord oppo­sé au dis­cours de Zelensky.

Dès que le pré­sident put­schiste ukrai­nien a com­men­cé à par­ler, les légis­la­teurs de l’APS se sont levés et ont quit­té la salle où se tenait la réunion de la chambre basse.

En France, l’Assemblée à la qua­si-una­ni­mi­té a voté la guerre contre la Russie (lire De la guerre à la guerre du 12 février 2023).

Lundi 3 avril 2023

Pendant qu’en France on construit des mos­quées… La jus­tice ukrai­nienne a pla­cé sous rési­dence sur­veillée le chef reli­gieux Pavel, qui est à la tête du monas­tère « Les Laure des Grottes » de Kiev, rat­ta­ché au patriar­cat de Moscou et visé par un avis d’ex­pul­sion. La déci­sion a pro­vo­qué la fureur de diri­geants russes qui ont dénon­cé des per­sé­cu­tions religieuses.

« Le juge d’ins­truc­tion a déci­dé d’ap­pli­quer une mesure pré­ven­tive sous la forme d’une assi­gna­tion à rési­dence 24 heures sur 24 au sus­pect », a annon­cé le tri­bu­nal de la capi­tale ukrai­nienne char­gé de cette affaire. Et cela sur une période de 60 jours dans le cadre de l’en­quête pré­li­mi­naire, jus­qu’au 30 mai 2023.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent le reli­gieux se faire poser un bra­ce­let élec­tro­nique. Il a par ailleurs inter­dic­tion de « com­mu­ni­quer avec des témoins dans le cadre de la pro­cé­dure pénale ».

Le « Bureau du pré­sident » Zelensky a décla­ré qu’il n’y aurait désor­mais plus de place pour l’or­tho­doxie en Ukraine, du moins pour ses branches « schis­ma­tiques ».

Le conseiller du chef du « Bureau du pré­sident », Mikhail Podolyak, a décla­ré qu’il n’y aurait plus qu’une seule église ortho­doxe en Ukraine : l’OCU (Ukrainian Orthodox Church).

« Nous arri­ve­rons à nos fins. L’UOC (Orthodox Church of Ukraine pro-russe) per­dra toutes les oppor­tu­ni­tés d’in­fluen­cer le monde inté­rieur de l’Ukraine. L’UOC ira pro­gres­si­ve­ment dans les villes russes et y fera quelque chose. Et en Ukraine, il y aura l’OCU, seule­ment l’OCU », a décla­ré Podolyak.



Mardi 4 avril 2023

À l’eau Macron ?

En pleine crise des retraites, le Président s’est dépla­cé dans les Hautes Alpes pour dévoi­ler un plan de sobrié­té sur l’eau. Ce dis­po­si­tif com­pren­dra notam­ment la mise en place d’un « Écowatt de l’eau », à l’ins­tar du dis­po­si­tif dédié à limi­ter la consom­ma­tion d’élec­tri­ci­té, pro­po­si­tion qui semble être le gad­get oublié dans le maga­zine Pif lors de l’in­ter­view qu’il lui a donnée.

Une autre mesure impor­tante, qui sera je pense un peu plus effi­cace et pro­duc­tive, est la réuti­li­sa­tion des eaux usées. La France, qui ne réuti­lise que moins de 1 % de ses eaux usées, devra atteindre un seuil de 10 % d’i­ci 2030, a annon­cé le pré­sident. « Nous avons déci­dé de lan­cer 1 000 pro­jets en cinq ans pour recy­cler et réuti­li­ser l’eau », avec un objec­tif de réuti­li­sa­tion de « 300 mil­lions de mètres cubes, soit 3 pis­cines olym­piques par com­mune […] ou 3 500 bou­teilles d’eau par Français et par an », a détaillé le chef de l’État.

Emmanuel Macron a par ailleurs annon­cé vou­loir géné­ra­li­ser la « tari­fi­ca­tion pro­gres­sive » de l’eau, expé­ri­men­tée dans cer­tains ter­ri­toires depuis 2017.

Enfin, sur le sujet épi­neux des sto­ckages arti­fi­ciels d’eau pour les agri­cul­teurs, le pré­sident a défen­du l’u­ti­li­té des ouvrages tels que ceux pré­vus à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) pour consti­tuer des stocks en vue de l’irrigation agri­cole. Ce qui pro­met peut-être de futurs vio­lents affron­te­ments entre « éco­lo­gistes » et forces de l’ordre.

Mercredi 5 avril 2023

Les dépu­tés macro­nistes vont défendre en mai une pro­po­si­tion de loi pour rendre obli­ga­toire le pavoi­se­ment des mai­ries avec les dra­peaux fran­çais et euro­péen. Le texte de loi est loin de faire l’u­na­ni­mi­té au sein de la classe politique.

Cette pro­po­si­tion de loi a été ini­tiée par le chef du groupe Renaissance Aurore Bergé et le dépu­té Mathieu Lefèvre. Elle a été ins­crite à l’ordre du jour de l’Assemblée natio­nale le mar­di 9 mai, lors de la jour­née de l’Europe.

Les élus expliquent vou­loir « com­bler un vide juri­dique », parce que dans la loi actuelle, l’o­bli­ga­tion du pavoi­se­ment des dra­peaux fran­çais et euro­péen n’existe que pour les écoles, dans le Code de l’Éducation.

Pour les mai­ries, il n’y a pas d’u­ni­fi­ca­tion des pra­tiques, et cer­taines, crime suprême, pré­fèrent ins­tal­ler un dra­peau régio­nal plu­tôt que l’emblème de l’Union européenne.

Mais plus qu’une haine jaco­bine envers les Régions, cette pro­po­si­tion de loi vise le Rassemblement natio­nal et La France insou­mise, à un an des élec­tions euro­péennes. « Certains par­tis poli­tiques sont mal à l’aise avec le dra­peau euro­péen »

Pour d’autres, dans d’autres lieux, le dra­peau de l’UE est voué à une toute autre utilisation :

Jeudi 6 avril 2023

Macron s’en est pris à Mélenchon ! Le chef de l’État pren­drait-il conscience du dan­ger que repré­sente le patron des « Insoumis » ?

Est-il allé cher­cher dans son pro­gramme, où le moteur de recherche, inter­ro­gé sur le mot « Révolution », ramène à… 34 pages ?

Ces pro­jets d’in­sur­rec­tion, ou de sabo­tage des ins­ti­tu­tions, semblent créer une véri­table angoisse au plus haut de l’État, et il faut dire que les évé­ne­ments dans la rue depuis quelques semaines semblent confor­ter cette idée.

« On a été pen­dant trop long­temps très naïfs sur Mélenchon. On le voyait comme un gen­til tru­blion, un empê­cheur de tour­ner en rond. Mais la réa­li­té, c’est qu’il a un vrai des­sein poli­tique, la révo­lu­tion »

Même Marine Le Pen semble épar­gnée par les piques du loca­taire de l’Élysée…

Il faut dire que le pro­gramme Insoumis ne laisse pas de doute quant aux méthodes. Il y a long­temps que Mélenchon déclare que « la conquête de l’hégémonie poli­tique a un préa­lable : il faut tout conflic­tua­li­ser ». On ne peut être plus clair. Mais jus­qu’à pré­sent ce n’é­taient que des mots.

Vendredi 7 avril 2023

Le « chan­teur » Bilal Hassani, icône de la com­mu­nau­té LGBT, devait com­men­cer une tour­née fran­çaise, le Théorème Tour, par un concert à Metz.

Avec son pro­duc­teur, il avait choi­si un lieu « aty­pique », pour se pro­duire : l’an­cienne église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Une véri­table pro­vo­ca­tion dans un édi­fice, qui, même s’il a été « désa­cra­li­sé », n’en méri­tait pas tant.

On com­prend donc que la pré­sence de « l’ar­tiste », icône des gays et +, et dont les tenues de scène s’af­fran­chissent des codes du genre, n’ait pas plu à tout le monde.

Le 28 mars, un mes­sage pos­té sur le blog du col­lec­tif « Lorraine catho­lique », criait à la « pro­fa­na­tion » et appe­lait les « chré­tiens fidèles » à une prière col­lec­tive devant la salle. Les pro­duc­tions du chan­teur ne sont « rien d’autre que por­no­gra­phiques », selon eux.

Des appels à mani­fes­ter contre le concert de l’ar­tiste, lan­cés par les mou­vances catho­liques tra­di­tio­na­listes et iden­ti­taires, ont fina­le­ment atteint leur but, le concert a tout sim­ple­ment été annu­lé. Une vic­toire du bons sens.

Samedi 8 avril 2023

« Les pre­miers mois de la XVIe légis­la­ture ont, à l’évidence, été mar­qués par de graves dys­fonc­tion­ne­ments indi­vi­duels ou col­lec­tifs dans le fonc­tion­ne­ment de nos ins­tances de tra­vail et par une inquié­tante dégra­da­tion de la séré­ni­té et de la qua­li­té de nos échanges », estime Yaël Braun-Pivet, pré­si­dente de l’Assemblée, dans une lettre que l’AFP a pu consulter.

Le « triste record » de sanc­tions pour des « com­por­te­ments inac­cep­tables ou inap­pro­priés » doit « tous nous inter­pel­ler », réclame-t-elle, en évo­quant « invec­tives » et « séances cha­hu­tées ».

Celle-ci s’a­dresse, sans les nom­mer expli­ci­te­ment aux dépu­tés NUPES. Ceux-ci sont accu­sés de vio­ler régu­liè­re­ment cer­taines règles de conduite au sein de l’hé­mi­cycle, comme l’interdiction d’utiliser des « pan­cartes » alors que plu­sieurs dizaines d’entre eux, viennent d’être rap­pe­lés à l’ordre pour avoir bran­di des pan­cartes « 64 ans, c’est non » en chan­tant la Marseillaise le jour du déclen­che­ment du 49.3 sur les retraites.

La pré­si­dente sou­ligne aus­si la « pres­crip­tion inter­di­sant de télé­pho­ner à l’intérieur de l’hémicycle » ou d’employer « tout outil de com­mu­ni­ca­tion avec l’extérieur ». Là encore, elle fait allu­sion aux « live » du LFI Ugo Bernalicis sur le réseau social Twitch. À moins que ce ne soit pour les micro-cra­vates por­tés en séance par des dépu­tés de dif­fé­rents bords, dont le LR Aurélien Pradié.

Ce qui fait grin­cer des dents l’i­né­nar­rable « éco­lo­giste » Sandrine Rousseau : « Nous ne sommes pas des gamins à punir mais des dépu­tés qui nous oppo­sons à votre réforme des retraites. Aucun rap­pel à l’ordre ne nous fera taire ou peur ».

De son côté, la cheffe de file du groupe LFI Mathilde Panot a annon­cé contes­ter ces rap­pels à l’ordre devant le Conseil d’État, et « si néces­saire » son groupe « se tour­ne­ra vers la Cour euro­péenne des droits de l’Homme ».