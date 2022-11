Zelensky prépare t‑il son exil à Cannes ?

Dans notre article du 19 mai 2022 “Zelensky au Festival du film à Cannes : gui­gnol ou gogo ?”, nous nous inter­ro­gions sur la per­ti­nence de l’in­ter­ven­tion du pré­sident-clown ukrai­nien lors du Festival du film où le show­bizz lui réser­va une « stan­ding ova­tion ».

Le maire de Cannes, qui est éga­le­ment Président de l’Association des Maires de France, a réci­di­vé lors du congrès que tient actuel­le­ment cette orga­ni­sa­tion à Paris. David Lisnard y a pla­ni­fié une allo­cu­tion télé­vi­sée sur grand écran du pré­sident-clown de Kiev.

Cette intervention est particulièrement malvenue

Que le comé­dien inter­vienne au Festival du film, passe encore. Mais au Congrès de l’AMF ? on peut se deman­der quelle est la rai­son de cette inter­ven­tion incon­grue. Pourquoi cette com­pas­sion sou­daine ? Pourquoi cette com­pas­sion ne s’est-elle pas expri­mée à par­tir de 2014 lorsque Kiev a bom­bar­dé le Donbass fai­sant plus de 15 000 morts(1). Pourquoi les maires de France se sont-ils tu pen­dant ces années où la tor­ture était pra­ti­quée mas­si­ve­ment par les milices ukro­na­zies (lire Tortures dans le Donbass : « ils » savent depuis 2016 du 31 août 2022).

David Lisnard entraîne l’Association des Maires de France dans une direc­tion sul­fu­reuse qui conduit à une forme de sym­pa­thie à l’é­gard d’un régime put­schiste, d’ins­pi­ra­tion nazie, violent et terroriste.

Les Ukrainiens, appuyés par l’OTAN, l’Europe de Bruxelles et main­te­nant les maires de France, uti­lisent des méthodes ter­ro­ristes en maquillant leurs agres­sions :

• mas­sacre de Boutcha,

• bom­bar­de­ment mas­sif de la cen­trale nucléaire de Zaporijjia,

• sabo­tage des gazo­ducs NordStream 1 et 2,

• sabo­tage du pont de Crimée,

• mas­sacre récent des popu­la­tions rus­so­phones sur la rive droite du Dniepr recon­quise [source], etc.

L’invité de David Lisnard veut tel­le­ment déclen­cher une troi­sième guerre mon­diale qu’il envoie des mis­siles sur la Pologne en fai­sant croire qu’ils ont été lan­cés par l’ar­mée russe, et que par suite, la Pologne étant membre de l’OTAN, celle-ci doit déclen­cher la 3e guerre mon­diale avec la Russie. Ce bobard est tel­le­ment gros que l’OTAN, la CIA et même Joe Biden ont démen­ti cette ver­sion pure­ment bel­li­ciste du va-t-en-guerre ukro­na­zi.

Et c’est ce sinistre personnage que David Lisnard invite au congrès des maires de France !