La guerre en Ukraine ? Un bon investissement

Le peuple amé­ri­cain sou­haite conti­nuer à aider l’Ukraine à hau­teur d’en­vi­ron 66 %. C’est donc assez consé­quent, mais il y a des gens au Congrès, dont cer­tains Républicains, qui ont tou­jours expri­mé une cer­taine inquié­tude quant aux dépenses envers l’Ukraine. Notre pays dis­pose d’un bud­get de 6 000 mil­liards de dol­lars. Il est en fait plus grand que cela de quelques cen­taines de mil­liards. Nous avons inves­ti, et je dis bien inves­ti, 66 mil­liards de dol­lars en Ukraine cette année et cela repré­sente envi­ron 1,1 % de notre bud­get. Cet inves­tis­se­ment est très ren­table, car pour rela­ti­ve­ment peu d’argent dans l’in­té­rêt des États-Unis, ce ne sont pas des Américains, mais des Ukrainiens qui meurent dans la guerre avec la Russie. Qu’obtenons-nous pour cet inves­tis­se­ment ? Nous avons Poutine, que nous avons éli­mi­né pour des années, et que nous ne pre­nions pas au sérieux mal­gré la Géorgie en 2008, mal­gré la Syrie, mal­gré la Crimée et l’est de l’Ukraine en 2014. Parce que c’est une puis­sance en déclin, son éco­no­mie ne tient qu’au réser­voir à essence, c’est une éco­no­mie uni-dimen­sion­nelle, et nous avions ten­dance à ne pas la prendre au sérieux.

[ … ]

Pourtant, tout ce temps, tout ce dont Poutine a par­lé, c’est que l’Ukraine fait par­tie de la Russie, et je vais en faire une par­tie de la Russie. Soit dit en pas­sant, le pré­sident Xi dit la même chose à pro­pos de Taiwan. Et aus­si, et c’est la par­tie impor­tante, son des­sein de rame­ner sous l’é­gide de la Russie les anciennes répu­bliques sovié­tiques qui sont main­te­nant dans l’OTAN, c’est-à-dire en grande par­tie les pays baltes, en par­ti­cu­lier la Pologne, à un moindre degré la Roumanie. Nous avons reje­té tout cela, mais je crois que Poutine ne l’a jamais aban­don­né. Donc, pour 66 mil­liards de dol­lars, ce que nous obte­nons, c’est que l’Ukraine se bat, elle détruit lit­té­ra­le­ment l’ar­mée russe sur le champ de bataille, ce qui retar­de­ra la Russie pen­dant des années et l’empêchera d’ac­com­plir sous Poutine l’une de ses ambi­tions de réin­té­grer cer­taines des répu­bliques sovié­tiques. Soit dit en pas­sant, si cela se pro­dui­sait, cela signi­fie­rait une guerre entre l’OTAN et la Russie. L’ampleur de ce conflit serait beau­coup plus grande que ce qu’elle est en ce moment.