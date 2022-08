Le triomphe des gamelins

Maurice Gamelin intègre Saint-Cyr le 31 octobre 18912 et en sort major de pro­mo­tion en 1893. En 1916 c’est lui qui rédige à l’at­ten­tion du géné­ral Joffre, les ins­truc­tions qui condui­ront à la vic­toire de la bataille de la Marne.

Il est Généralissime en 1940 et sa stra­té­gie condui­ra à la débâcle de l’Armée fran­çaise. Le pré­sident du Conseil, Paul Reynaud, le limoge. Il est arrê­té le 6 sep­tembre 1940 par le nou­veau régime de Vichy, puis incul­pé au pro­cès de Riom en février 1942, aux côtés de Léon Blum, Édouard Daladier et… Paul Reynaud ! Il faut bien trou­ver des cou­pables.

Il n’en demeure pas moins que ses erreurs sont lourdes et ont coû­té cher :

• une faible capa­ci­té à mener les hommes ain­si qu’à les orga­ni­ser, et un manque de cha­risme géné­ral,

• des concep­tions obso­lètes de l’emploi de l’a­via­tion, des chars, des élé­ments moto­ri­sés, de l’ar­tille­rie, des for­ti­fi­ca­tions,

• un com­man­de­ment pri­vi­lé­giant les contacts avec les hommes poli­tiques pari­siens,

• une vision du théâtre d’o­pé­ra­tions qui lui fai­sait regar­der le sec­teur des Ardennes comme impé­né­trable. [source]