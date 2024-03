Corruption à tous les étages : cela devient intolérable

Quelques jours plus tard la presse régio­nale nous infor­mait que la Métropole niçoise était tou­chée par une nou­velle affaire de cor­rup­tion :

Cette infor­ma­tion était relayée par France3 Provence Alpes Côte d’Azur :

Même si les garde-à-vue ont été levées pour tous les fonc­tion­naires de la métro­pole, l’en­quête reste ouverte pour détour­ne­ment de fonds publics auprès de la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Marseille pour : « Détournement de fonds publics par per­sonne dépo­si­taire de l’autorité publique ou char­gée d’une mis­sion de ser­vice public, escro­que­rie, faux, usage de faux et recel de ces infrac­tions sur la réa­li­sa­tion des tra­vaux de recons­truc­tion suite aux dom­mages cau­sés par la Tempête Alex à l’automne 2020 dans le dépar­te­ment des Alpes-Maritimes. »

Attendons bien sûr la suite de l’en­quête, si tant est qu’elle ne soit pas étouf­fée. Mais il existe bien des faits suf­fi­sam­ment actés pour que la Justice décide d’en­ta­mer une enquête lourde. On peut affir­mer dès à pré­sent que des per­son­na­li­tés dépo­si­taires de l’autorité publique de la métro­pole niçoise soient impli­quées d’une manière ou d’une autre dans une affaire de détour­ne­ment de fonds publics liés aux dom­mages cau­sés par la tem­pête Alex. Cela est incon­ce­vable pour un citoyen nor­mal, sans dent et qui n’est rien :

• détour­ner de l’argent public, c’est gros, mais cela a tou­jours été,

• mais détour­ner de l’argent public pour aider des per­sonnes du dénue­ment et de la détresse, LÀ ÇA NE PASSE PAS ! Mais com­ment peuvent-« ils » seule­ment y penser ?

Cette manne de 2,5 mil­lions d’euros avait été consti­tuée après l’assassinat de Samuel Paty(3).

Toutes ces per­son­na­li­tés dépo­si­taires de l’autorité publique sont déjà très gras­se­ment rému­né­rées. Elles sont bien payées pour ne pas être ten­tées par la corruption.

Elles « entrent en politique » dans le seul but de s’enrichir

Il leur en faut tou­jours plus car elles sont là, non pas pour le Bien Commun, mais pour se gaver, pro­fi­ter tou­jours et encore de leur situa­tion. À Nice, à Paris, à Bruxelles, tous ces fonc­tion­naires ne sont là que pour se gaver sans rete­nue finan­cière, et encore moins éthique. Ce qui ne les empêche nul­le­ment de nous rebattre les oreilles de leurs « valeurs ».

Rappelons nous l’aug­men­ta­tion de 300 euros que les dépu­tés se sont allouée à l’u­na­ni­mi­té alors que les pay­sans défi­laient pour ne pas mou­rir. Aucun n’a eu la moindre pudeur pour refu­ser cette aug­men­ta­tion incon­grue. Nos diri­geants ne pensent qu’à ça : au fric et… au cul ! Et il leur en faut tou­jours plus.

Il faut doré­na­vant œuvrer pour les virer tous : à Bruxelles (c’est bien­tôt), puis dans les assem­blées, natio­nale et régionales.

Tous pour­ris ! Tous dehors ! Il nous faut tirer la chasse d’eau bien fort.



Sortez les sor­tants ! Tous !