Sondage IPSOS Européennes 2024 : ça pue la manipulation !

Si l’on en croit l’IPSOS, en 2024, à peine 1 % (0,5 % Patriotes + 0,5 % UPR) des élec­teurs vou­draient donc quit­ter l’Union euro­péenne, l’eu­ro, l’OTAN et la CEDH…

1 %, c’é­tait, il y a 10 ou 15 ans, les inten­tions de vote pour l’UPR (à l’é­poque où c’é­tait le seul par­ti à prô­ner la sor­tie de la France du piège euro­péiste et trans­at­lan­tique) et c’é­tait donc les inten­tions de vote pour la sor­tie de l’UE.

Or depuis, il a cou­lé vrai­ment beau­coup d’eau sous les ponts et de nom­breux Français (mais tou­jours mino­ri­taires) ont fini par com­prendre, for­cés et contraints par la réa­li­té qu’ils subissent, que l’Union euro­péenne n’est pas un beau pro­jet au ser­vice des peuples d’Europe, mais au contraire une entre­prise d’as­ser­vis­se­ment des peuples et de des­truc­tion des nations euro­péennes, et ce, au béné­fice de la com­mu­nau­té finan­cière et mon­dia­liste, pré­da­trice, cynique, per­verse et même sadique qui contrôle la City et Wall Street et par consé­quent Londres et Washington.

De nom­breux Français ont (enfin…) vu et com­pris que :

• l’Union Européenne, ça n’est ni le plein emploi, ni la pros­pé­ri­té, ni la soli­da­ri­té, mais au contraire, c’est les délo­ca­li­sa­tions, la concur­rence sans entrave avec des pays dont les salaires (entre autres) sont 4 ou 5 fois plus bas, c’est le chô­mage, l’ap­pau­vris­se­ment et c’est les retraites à 65 ans… en atten­dant 67 ans et même 70 ans.

• l’Union euro­péenne, c’est un levier, d’a­bord idéo­lo­gique, puis régle­men­taire (dans l’ordre) pour ame­ner et for­cer la popu­la­tion à accep­ter les pri­va­ti­sa­tions (= le pillage de la richesse natio­nale), le déman­tè­le­ment des ser­vices publics et les pires escro­que­ries comme, par exemple, le prix « euro­péen » de l’élec­tri­ci­té, l’es­cro­que­rie des pré­ten­dues sub­ven­tions « euro­péennes » ou de la PAC (Politique Agricole Commune).

• l’Union euro­péenne, ça n’est ni la démo­cra­tie, ni la trans­pa­rence, ni une pro­tec­tion contre la cor­rup­tion puisque c’est l’exact inverse comme l’ont mon­tré les récentes règles liber­ti­cides « euro­péennes » et les nom­breux scan­dales de cor­rup­tion liés à la Commission de Bruxelles ou au par­le­ment euro­péen (« Qatargate », etc), et notam­ment le plus reten­tis­sant, celui des dizaines de mil­liards d’eu­ros de pré­ten­dus « vac­cins », Pfizer et autres, com­man­dés par tex­to et dans le dos de la popu­la­tion par une pré­si­dente de la Commission euro­péenne non élue et sans aucun droit de le faire.

• l’Union euro­péenne, ça n’a jamais été fait pour être un contre­poids face aux États-Unis, mais au contraire, ça a été pen­sé et construit pour alié­ner les pays euro­péens (à com­men­cer par la France) dans un ensemble tota­le­ment hété­ro­clite et dis­pa­rate où chaque pays aban­donne sa sou­ve­rai­ne­té et obéit à des règles et des direc­tives qui sont éla­bo­rées à Washington et Londres et qui nuisent à ses inté­rêts les plus fon­da­men­taux (sur­tout la France, encore une fois…).

• l’Union euro­péenne, ça n’est pas la paix, puisque c’est aus­si obli­ga­toi­re­ment (par les trai­tés) l’OTAN, et c’est donc la guerre contre à peu près tout le monde sur terre… qui n’ac­cepte pas d’être une colo­nie amé­ri­caine ou anglo-saxonne.

Toutes ces évi­dences, de plus en plus de Français ont fini par les inté­grer, des ouvriers des usines délo­ca­li­sées deve­nus chô­meurs aux agri­cul­teurs, en pas­sant par les employés des ser­vices publics en cours de déman­tè­le­ment, les bien­tôt futurs retrai­tés, les simples consom­ma­teurs qui paient leur fac­ture d’élec­tri­ci­té, etc.

Et on vou­drait nous faire croire que mal­gré ça, en 2024, il n’y aurait tou­jours que 1 % des élec­teurs qui envi­sagent de voter pour une liste prô­nant le Frexit et la sor­tie de l’OTAN ?

C’est impos­sible.

Mais du coup, on peut se poser la ques­tion de savoir pour­quoi les ins­ti­tuts de son­dages (appar­te­nant tous à des repré­sen­tants de la mafia euro­péiste et mon­dia­liste) pren­draient le risque de mino­rer à ce point les inten­tions de vote en faveur du Frexit alors que le ver­dict des urnes fini­ra bien par tom­ber au soir des élec­tions en les contre­di­sant de façon cin­glante (et en les fai­sant appa­raître pour les mani­pu­la­teurs qu’ils sont).

À moins, évi­dem­ment, que les diri­geants de ces ins­ti­tuts de son­dages sachent à l’a­vance et avec l’ab­so­lue cer­ti­tude que les résul­tats publiés au soir de ces élec­tions euro­péennes ne vien­dront jamais contre­dire leurs prévisions…

Éric Boizet