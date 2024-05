Le 9 juin : Sortez les sortants ! (1)

Depuis de nom­breuses années nous dénon­çons dans nos colonnes le simu­lacre de démo­cra­tie dans lequel notre pays s’en­fonce. Nous sommes dans un jeu de rôles où les fonc­tions sont sub­ti­le­ment dis­tri­buées : droite-gauche, majo­ri­té-oppo­si­tion, syn­di­cats, médias et jour­na­listes, notam­ment. Ce simu­lacre n’a qu’un but : tenir les vel­léi­tés du Peuple vers plus de liber­té en l’é­tour­dis­sant par ce spectacle.