Ce message s’adresse à la MAJORITÉ des citoyens, c’est-à-dire aux ABSTENTIONNISTES

Il est le sep­tième — et der­nier — de notre série : Le 9 juin : Sortez les sor­tants ! Car c’est pos­sible. Le Professeur Nimbus(1) nous a même démon­tré que la liste Macron, dite « Renaissance » pou­vait bien ne plus avoir d’é­lus. Mais son rai­son­ne­ment s’ap­puie sur une hypo­thèse auda­cieuse : une très forte mobi­li­sa­tion des abs­ten­tion­nistes, des dépi­tés et des dépri­més, des râleurs et des rous­pé­teurs, des « moins que rien » et des « sans dents », qui repré­sentent la majo­ri­té abso­lue dans notre pays des Lumières.

Dès le 19 avril, dans notre pre­mier article Et si on allait voter pour les Européennes ?, nous expli­quions que cette élec­tion pré­sen­tait une fenêtre de tir pour expri­mer léga­le­ment son ras-le-bol.

Pour que cette échéance ait un réel impact poli­tique, il faut que la classe poli­tique — la caste poli­tique — soit dis­cré­di­tée aux yeux de tous. Elle l’est déjà, mais aux yeux des plus aver­tis qui, de ce fait, ne vont plus voter : « À quoi bon ? » se disent-ils. Oui, en effet « À quoi bon ? », puisque quoi que l’on vote, les poli­ti­ciens nous imposent des déci­sions venues d’ailleurs. Si cette caste poli­tique est mani­fes­te­ment dis­cré­di­tée le soir du 9 juin 2024, cette fois-ci aux yeux de tous, de tous les médias de la pla­nète, alors se pose­ra osten­si­ble­ment la ques­tion de sa légitimité.

Plus besoin d’al­ler se faire ébor­gner ou gazer pour aucun résul­tat : il suf­fit d’al­ler voter, massivement.

Mais alors POUR QUI voter ?

La réponse est simple :

Ne votez pas POUR une liste, mais votez CONTRE tous les sortants

Ne vous fiez pas aux son­dages qui sont des organes de mani­pu­la­tion(2), votez en votre âme et conscience. Vous avez le choix entre 38 listes ! Consultez leur pro­gramme sur le site du minis­tère de l’Intérieur qui a bien fait les choses(3) ! Aucune voix ne doit plus cau­tion­ner les par­tis res­pon­sables de notre déca­dence ! C’est-à-dire tous ceux qui sont repré­sen­tés au Sénat ou à l’Assemblée natio­nale(4).

Le 9 juin, vous pou­vez agir. Il ne tient qu’à vous. Allez à la pêche si vous vou­lez, mais après être pas­sés par l’i­so­loir. Et si rien ne change le 10 juin, ne venez pas chialer !