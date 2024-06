Christian Estrosi, ce va-t-en-guerre

Le 30 novembre 2023, nous expli­quions pour­quoi le maire de Nice se posi­tion­nait en va-t-en-guerre(1). Il fai­sait alors pavoi­ser l’hô­tel de ville de Nice aux cou­leurs de l’Ukraine, emboi­tant le pas de toutes les mai­ries col­la­bos(2) qui ont pris par­ti pour le mau­vais camp dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Tous ces maires col­la­bos ∴ auraient été bien mieux ins­pi­rés de ne pas se mêler de cette affaire, puisque ce n’est pas leur rôle de maires. Et ceci est d’au­tant plus vrai à Nice qui a accueilli une forte émi­gra­tion russe au début du XXe siècle. La plus grande cathé­drale ortho­doxe, en dehors du ter­ri­toire russe, est éri­gée à Nice.

Le maire de Nice nous res­sert à pré­sent le cou­vert avec le dra­peau israé­lien :

Ici encore le conflit entre Palestiniens et Israéliens ne concerne pas direc­te­ment la France, qui — au contraire, comme en Ukraine — devrait jouer le rôle de média­teur. Ce conflit concerne encore moins les édiles municipaux.

Le maire de Nice en fait beau­coup pour plaire à la com­mu­nau­té juive niçoise :

Mur des Lamentations à Jérusalem Christian Estrosi dans son bureau

Estrosi, plu­tôt sio­niste, pour­quoi pas ? Ce n’est pas ce que nous repro­chons ici. Ce que nous lui repro­chons c’est qu’il abuse de sa fonc­tion élec­tive pour impo­ser aux Niçois son par­ti-pris per­son­nel. Il devrait au contraire pro­fi­ter de cette fonc­tion pour œuvrer pour la paix, en Ukraine et en Palestine.

Alors pour se main­te­nir en place et conser­ver les pri­vi­lèges de sa posi­tion, Christian Estrosi donne des gages à la com­mu­nau­té musul­mane qui joue de cette ambiguïté.

Et les Niçois, là dedans ?

Les Niçois, comme les Provençaux, comme les Français, sont oubliés dans tout ça. Ceux qui ouvrent un peu les yeux ne sup­portent plus ces poli­ti­ciens à la petite semaine, plus dévo­lus à leur car­rière qu’au Peuple qu’ils sont sen­sés représenter.

Je m’in­sur­geai récem­ment contre le maire de Villeneuve-Loubet qui veut nous faire gober le nar­ra­tif com­plè­te­ment bidon­né de « Navalny, Héros de la Résistance »(3). Tout cela est du même acabit.