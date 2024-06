L’insondable mansuétude de Macron à l’égard des nazis de Kiev

En février-mars 2022, dès le début de l’en­trée en guerre de la Russie contre l’Ukraine qui bafouait allè­gre­ment les accords de Minsk en mas­sa­crant et tor­tu­rant la popu­la­tion rus­so­phone du Donbass, Nice Provence Info dénon­çait la proxi­mi­té nau­séa­bonde des milices nazies avec le régime mis en place à Kiev par l’Occident :

• Russie – Ukraine : oui, mais… du 25 février 2022, dans laquelle nous publiions cette pre­mière image de col­lu­sion entre l’OTAN et les milices nazies du régi­ment Azov :

• Voici qui l’Occident finance et arme en Ukraine du 4 mars 2022.

Nous démon­trions, preuve à l’ap­pui, la conni­vence des auto­ri­tés avec des réfu­giés ukrai­niens pro-nazis :

• Un groupe de réfu­giés ukrai­niens agresse les Gilets Jaunes à Antibes du 22 mars 2022.

En août nous démon­trions que les auto­ri­tés fran­çaises sont infor­mées depuis 2016 des actes de tor­tures per­pé­trés pas les milices ukrai­niennes envers les popu­la­tions dis­si­dentes du Donbass :

• Tortures dans le Donbass : « ils » savent depuis 2016 du 31 août 2022.

Toutes les autorités occidentales sont complices d’une insupportable mansuétude à l’égard du régime de Kiev.

Cela remonte même au coup d’État de Maïdan de février 2014, entiè­re­ment orches­tré par la CIA, et aux accords de Minsk (2013 et 2015), signés pour leur­rer les Russes :

• Hollande et Merkel : res­pon­sables de la guerre en Ukraine du 13 décembre 2022.

Toute la Bien Pensance occi­den­tale ferme les yeux sur cette véri­té, y com­pris nos élus. Et il faut s’en rap­pe­ler au moment de mettre un bul­le­tin dans l’urne le 9 juin.

Médiapart s’of­fusque que des mili­taires ukrai­niens de la 3e bri­gade d’assaut (nou­velle appel­la­tion du sul­fu­reux régi­ment Azov, pra­ti­quant osten­si­ble­ment le salut nazi, cer­tains tatoués au visage du sigle ᛋᛋ) suivent une for­ma­tion au camp mili­taire de La Courtine (Creuse).

Il n’y a donc personne au sein de notre armée pour s’en offusquer ?

Le sous-offi­cier qui voit cela chaque jour, au contact direct avec ces fana­tiques, pour­quoi ne dit-il rien ? Et son chef, pour­quoi ne dit-il rien ? Et le chef de son chef ? Toute la hié­rar­chie mili­taire est com­plice de cette com­pli­ci­té morbide.

Le ministre est lui aussi complice de cette turpitude

Interrogé sur le sujet, il se dédouane en disant que ce sont les « forces armées ukrai­niennes qui orga­nisent le flux et la sélec­tion des mili­taires ukrai­niens envoyés en France et en Europe ». Autrement dit : l’Ukraine nous envoie des nazis, nous les for­mons. Point barre. C’est inouï.

Et En Même Temps, les mêmes per­sonnes nous res­sassent que les Nazis sont abo­mi­nables et portent à jamais la marque de la mons­truo­si­té. Ces jours-ci encore notre ancienne Première ministre, Élisabeth Borne, per­siste à dia­bo­li­ser le Rassemblement National car elle y voit l”« héri­tier de Pétain »(1)! Comprenez : Pétain = col­la­bos = nazis = eᛋᛋtrême droite. La mar­tin­gale gagnante depuis 50 ans(2).