Un Président ne devrait pas dire ça…

« Les non-vac­ci­nés, j’ai très envie de les emmer­der. Et donc on va conti­nuer de le faire, jus­qu’au bout. C’est ça, la stra­té­gie. » Comme ça, c’est dit, si d’au­cuns en dou­taient.

À une ques­tion d’une lec­trice du Parisien sou­li­gnant que les non-vac­ci­nés occu­paient à 85 % les réani­ma­tions(2), Emmanuel Macron a répon­du que cette remarque « est le meilleur argu­ment » (pour la stra­té­gie du gou­ver­ne­ment).

Emmanuel Macron conti­nue dans la tar­tuf­fe­rie : « En démo­cra­tie, le pire enne­mi c’est le men­songe et la bêtise(3). C’est une toute petite mino­ri­té qui est réfrac­taire. Je ne vais pas les mettre en pri­son, je ne vais pas les vac­ci­ner de force. Il faut leur dire : à par­tir du 15 jan­vier, vous ne pour­rez plus aller au res­to, vous ne pour­rez plus prendre un canon, vous ne pour­rez plus aller boire un café, vous ne pour­rez plus aller au théâtre, vous ne pour­rez plus aller au ciné. »

(2) Étant don­né que ceci est un pur men­songe, démen­ti par toutes les don­nées sérieuses, on peut ima­gi­ner que cette « lec­trice » est com­plice de cet entre­tien amé­na­gé.

(3) Ça, c’est vrai, et c’est bien pour cela que nous ne sommes plus en démocratie.