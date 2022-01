Éric Ciotti se déballonne

• Passe vac­ci­nal : Je vote­rai Pour. J’ai voté pour le passe sani­taire.

• Vaccin : C’est aujourd’­hui démon­tré, il pro­tège. Plus loin : Le vac­cin pro­tège.

• Complotistes : Je m’é­rige avec beau­coup de force contre les théo­ries com­plo­tistes.

• Liberté vac­ci­nale : On n’a pas le droit de mettre en péril la san­té des gens.

• Masque : J’appelle à la géné­ra­li­sa­tion du masque FFP2. On va y venir. Éric Ciotti se dit favo­rable au port du masque en exté­rieur et ne s’op­pose pas au port du masque à par­tir de 6 ans. En tout il se fit aux « auto­ri­tés sani­taires ».

• Agnès Byzin : J’ai du res­pect per­son­nel pour Agnès Buzyn.

• Politique : Je veux que les idées de droite pèsent dans cette campagne.