Macron lâché par les francs-maçons

Dans un com­mu­ni­qué très expli­cite du 13 avril, 7 obé­diences maçon­niques apportent une sévère cri­tique à la poli­tique menée par le Président Macron tout en rap­pe­lant leur « atta­che­ment aux valeurs de la République, à [leur] idéal huma­niste et uni­ver­sa­liste ».

Ce com­mu­ni­qué peut être lu sur le site de La Grande Loge de France.

Les critiques à l’égard de la politique du Président sortant sont graves

Les Obédiences Maçonniques fran­çaises signa­taires rap­pellent leur enga­ge­ment pour la paix, la liber­té, la digni­té humaine, l’é­ga­li­té abso­lue entre les hommes et les femmes, la laï­ci­té et la jus­tice sociale, l’é­di­fi­ca­tion de socié­tés fraternelles…

Reprenons point par point : Les Obédiences Maçonniques fran­çaises signa­taires rap­pellent leur enga­ge­ment pour…

• La paix : ce rap­pel arrive au moment où le Président actuel s’ef­force d’en­ga­ger notre pays dans la guerre d’Ukraine alors qu’au­cun trai­té de nous lie à ce pays. Pire : Macron a déjà enga­gé nos Forces Spéciales, livre de l’ar­me­ment et alloue des aides finan­cières sans aucune légi­ti­mi­té, sans aucune concer­ta­tion ni popu­laire, ni parlementaire.

• La liber­té : Macron a mis en place un pas­se­port sani­taire, illé­gi­time, illé­gal dans le seul objec­tif de contrô­ler les dépla­ce­ments des citoyens. Fort heu­reu­se­ment ce pro­jet liber­ti­cide mons­trueux a avorté.

• La digni­té humaine : les francs-maçons n’ont pas accep­té que le Président de tous les Français consi­dèrent que cer­tains d’entre eux « ne sont rien car ils n’ont pas réus­si ». Son mépris à l’é­gard du Peuple est per­ma­nent. Rappelons nous encore qu’il s’é­ton­nait que Christophe Dettinger, le cham­pion de boxe qui a secou­ru une femme bat­tue à terre par un gen­darme, soit capable de s’exprimer avec intel­li­gence et pon­dé­ra­tion, car il « n’a pas les mots d’un gitan ».

• La laï­ci­té : jamais les ten­sions inter-reli­gieuses n’ont été aus­si ten­dues que sous la Présidence de Macron, avec des attaques per­ma­nentes et vio­lentes contre la reli­gion his­to­rique de la France et la com­mu­nau­té juive.

• La jus­tice sociale : échec total éga­le­ment du Président sor­tant puis­qu’a­vec Macron les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres.

• L’édification de socié­tés fra­ter­nelles : Macron n’a eu de cesse de divi­ser les Français : vac­ci­nés et non-vac­ci­nés, riches et pauvres, méchants racistes d’ex­trême droite et gen­tils pro­gres­sistes mon­dia­listes, etc. Les francs-maçons n’ont pas appré­cié que le Président veuille EMMERDER cer­tains Français.

Bref, le rappel à l’ordre à l’encontre du Président sortant est sévère

Bien enten­du ces 7 obé­diences maçon­niques ne vont pas jus­qu’à recom­man­der de voter pour Marine Le Pen, mais pour qui sait lire, elles lancent un mes­sage fort : « Tout sauf Macron ! »

Massimo Luce