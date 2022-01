La fabrique de la haine

Zemmour, métho­di­que­ment affu­blé du qua­li­fi­ca­tif d´« extrême droite » par toute la presse sub­ven­tion­née, est exclu de la com­pas­sion. Tout le monde a le droit de pleu­rer les vic­times, y com­pris les imams, MAIS PAS Zemmour !

Les familles des vic­times n’ont rien trou­vé à redire à la démarche de Zemmour, mais cela a déran­gé le Prêt à Penser média­tique qui s’en est offusqué.

Alors que le can­di­dat Zemmour déplore la mon­tée de l’is­lam en France, qui est d’une manière ou d’une autre et qu’on le veuille ou non, l’une des com­po­santes du ter­ro­risme isla­miste sur notre ter­ri­toire, Zemmour n’a pas de droit de se pen­cher sur ses vic­times. La Police de la Pensée tire la son­nette d’a­larme : « Touche pas à mes vic­times », « Récupération élec­to­ra­liste », « Extrême droite » !

Mais l’é­veil poli­tique s’o­père inexo­ra­ble­ment mal­gré une pro­pa­gande mas­sive et omni­pré­sente. Les ficelles qui visent à dia­bo­li­ser les Français qui n’entrent pas dans le Prêt à Penser pro­gres­siste et mon­dia­liste, sont de plus en plus grosses et gros­sières. Pas sûr que la vieille mar­tin­gale qui fait gagner tous les can­di­dats adou­bés par le Système depuis 50 ans en neu­tra­li­sant le vote d’op­po­si­tion, fonc­tionne encore cette fois-ci.

Georges Gourdin