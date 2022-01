Les agissements de Macron : de purs calculs électoraux

Macron se déclarant aussi trivialement bien décidé à « emmerder » les Français, ce n’est pas fortuit

L’homme est assez intel­li­gent pour ne pas s’être lais­sé aller à pareil déra­page sans arrière pen­sée. Son cal­cul, celui de la divi­sion de ses conci­toyens, a indis­cu­ta­ble­ment des visées élec­to­rales. Le pré­sident l’a d’ailleurs clai­re­ment expri­mé : « C’est ça, la stra­té­gie ! » Il n’hésite donc pas, pour son seul pro­fit d’enfant capri­cieux, à intro­duire dans le débat public un « enne­mi » dési­gné, les « non-vac­ci­nés » abais­sés au rang de sous-citoyens, afin d’aboutir à la divi­sion de la socié­té. Une divi­sion qui est en train de bri­ser des familles, détruire des ami­tiés, des emplois, des car­rières… Bref, semer la dis­corde. Mais Macron n’en a cure car seule la fin jus­ti­fie les moyens pour ce Narcisse pro­vo­ca­teur, per­vers et quelque peu sadique.

On a donc bien compris qu’il entend faire de sa politique sanitaire répressive l’atout majeur de sa campagne

Toutefois, cette stra­té­gie n’est pas sur­gie de nulle part. Si l’on regarde atten­ti­ve­ment le calen­drier des mesures prises, on découvre d’étranges coïn­ci­dences. En effet, on remarque que l’opposition décla­rée d’Olivier Véran au prin­cipe du passe sani­taire, le 11 juin 2021, s’est trou­vée radi­ca­le­ment contre­dite un mois plus tard par Emmanuel Macron qui a élar­gi consi­dé­ra­ble­ment son champ d’application et mis en place un chan­tage d’État à l’égard d’une caté­go­rie de Français des­ti­née à ser­vir de bouc-émis­saire. Or, dans l’intervalle, il y a eu les élec­tions dépar­te­men­tales et régio­nales qui se sont sol­dées par un échec cui­sant pour le par­ti pré­si­den­tiel. Et comme par hasard, quinze jours plus tard, notre gamin humi­lié ser­rait la vis des Français alors que la situa­tion sani­taire ne l’imposait pas : subi­te­ment, ce qui était inen­vi­sa­geable début juin deve­nait la règle mi-juillet. Dès lors, ce besoin pres­sant de Macron « d’emmerder » une caté­go­rie de la popu­la­tion prend l’air d’une minable ven­geance de gosse capri­cieux pour laver un affront. Il se venge et, par la même occa­sion, il dépo­li­tise les enjeux afin d’éviter les sujets qui fâchent, ceux qu’a intro­duits Éric Zemmour dans le débat public.

Ses décla­ra­tions sur son désir d’emmerder les non-vac­ci­nés s’inscrivent donc dans la conti­nui­té de cette stratégie.

Le passe vaccinal vient surclasser le passe sanitaire dans l’ordre de ses abus de pouvoir

Macron pour­suit sa poli­tique d’intimidation et de dis­cri­mi­na­tion avec l’insulte en prime désor­mais. Et dire qu’en 2017, cet escroc don­nait des leçons de res­pect en enjoi­gnant ses mili­tants de ne pas sif­fler les noms de ses adver­saires poli­tiques dans ses mee­tings ! Et dire que dans ses vœux du 31 décembre der­nier, il nous invi­tait à « res­ter unis, bien­veillants, soli­daires » !