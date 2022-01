Estrosi, nouvel alguazil de Macron

• De quels droits enfin, ce petit tyran zéla­teur qui veut prendre sa part dans l’emmerdement des Français pré­co­ni­sé par son ami Macron, peut-il bien avan­cer qu’il sup­prime les allo­ca­tions chô­mage aux non-vac­ci­nés ? Mais les non-vac­ci­nés ont coti­sé ! Alors leurs coti­sa­tions seraient confis­quées ? Quelle honte ! C’est dans le droit fil de ce dépu­té LR, sou­tien de Pécresse, qui veut faire payer les frais d’hos­pi­ta­li­sa­tion aux non-vac­ci­nés (lire Les bar­bares sont dans la place du 31 décembre 2021).

C’est à qui sera le plus zélateur

Chaque jour nos élus nous enfoncent dans une tyran­nie bar­bare. Plus on y entre, plus il sera dif­fi­cile d’en sortir.

Massimo Luce