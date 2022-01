Les barbares sont dans la place

Amendement reje­té. Quand même ! Mais pour com­bien de temps ? De toutes façons on y va tout droit. Dans la fou­lée on pour­rait faire payer aux buveurs de bière debout au bar un for­fait sani­taire cir­rhose ? Et puis pour­quoi pas faire payer aux fumeurs leur chi­mio­thé­ra­pie lors­qu’ils sont atteints d’un can­cer ? Ou encore faire payer les acci­den­tés de la route au pré­texte qu’ils auraient pu être plus prudents ?

Ce Progrès nous conduit tout droit à la barbarie.

Michel Lebon