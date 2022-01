2022 : la course contre la montre

Ce sont d’a­bord les com­plo­tistes qui ont lan­cé l’a­lerte. Ils furent relayés par les mani­fes­tants anti-passe et les Gilets Jaunes qui res­sus­ci­taient de leurs cendres pour cer­tains. Puis peu à peu, sot­tise après sot­tise, les Français — et tous les Occidentaux embar­qués dans la même galère — se sont éveillés.



Baudelaire nous pré­vient : « La plus belle malice du diable est de faire croire qu’il n’existe pas. » Certes toute cette mani­pu­la­tion n’est pas secrète puis­qu’elle est annon­cée par des per­son­na­li­tés de pre­mier plan, telles Jacques Attali ou Klaus Schwab qui ont décrit ce qu’il nous arrive dans plu­sieurs livres-pro­grammes. C’est bien qu’il ne s’a­git pas d’un com­plot, non ? Toutefois cela reste bien un com­plot car tout ceci passe en dehors de toute trans­pa­rence démo­cra­tique, en dehors de tout débat popu­laire. Les lan­ceurs d’a­lerte qui dévoilent ce plan éta­bli ne sont pas bien­ve­nus et sont éti­que­tés « com­plo­tistes », quand ce n’est pas « anti­sé­mites »(1). C’est bien qu’ils dérangent.

Ces lanceurs d’alerte « complotistes » ne font que révéler des vérités que le bon Peuple doit ignorer

Le Peuple s’é­veille et découvre ce qu’il se trame der­rière le paravent démo­cra­tique ou par­le­men­taire (lire Les bar­bares sont dans la place de notre édi­tion d’hier). Plus le Peuple s’é­veille, autre­ment dit : moins il est dupe, plus nos diri­geants accen­tuent la pro­pa­gande et les mesures auto­ri­ta­ristes de type dic­ta­to­rial. C’est bien ce que nous vivons et qui sus­cite l’é­veil des Français les plus dociles. Deux mou­ve­ments anti­no­miques sont en action : le cercle vicieux et le cercle vertueux.

Qui sortira vainqueur ?

Philippe Guillemant est per­sua­dé que c’est le gen­til futur, ou futé lumi­neux, qui est en train de l’emporter sur le méchant futur, ou le fou­tur (lire Et si le Covid était un « bon » virus ? du 14 décmbre 2021).

Le Peuple res­sent que la Vérité est en Marche et que rien ne lui résis­te­ra. Il fau­dra en payer le prix par une résis­tance à l’op­pres­sion qui croî­tra encore. Cela peut durer long­temps car le Diable a plus d’une malice dans sa besace. Mais il joue son va-tout. Tapis ! S’il perd — et il per­dra — il ne lui res­te­ra plus rien(2).

En 2022, tenez encore bon ! Bonne année !

Georges Gourdin

(1) Lire Nice-Matin nous inter­dit de réflé­chir du 31 mars 2020

(2) Lire Les élites ont peut-être sur­joué leur main du 26 décembre 2020