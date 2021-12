N’hésitez pas à vision­ner cette vidéo (une ving­taine de minutes) si vous ne connais­sez pas Philippe Guillemant.

Pour tous les phy­si­ciens, le temps et l’es­pace sont imbri­qués. Beaucoup avancent que le temps n’existe pas. Et que la matière n’existe pas non plus ! C’est notre conscience qui fait naître le temps, l’es­pace et la matière. Une fois cela acquis — ce qui n’est pas aisé — le pas­sé, le pré­sent et le futur coha­bitent. Et on arrive à ce qu’a­vance notre phy­si­cien d’a­vant-garde : le futur agit sur notre pré­sent. Vous avez bien lu.

Une fois que l’on a plus ou moins assi­mi­lé cela, il reste encore à com­prendre pour­quoi, pour Philippe Guillemant, la Covid-19 est un gen­til virus.

Suivons son raisonnement :

Notre pré­sent sous ten­sion révèle deux futurs anti­no­miques en conflit :

• le gen­til futur, ou futé lumi­neux et

• le méchant futur, ou le fou­tur.

Le fou­tur est un monde où les maté­ria­listes ont impo­sé leur vision à la pla­nète. Il s’ins­crit dans l’ap­proche pure­ment méca­nique — méca­niste — qui s’est déve­lop­pée depuis deux siècles dans laquelle — notam­ment — le men­tal ne peut qu’être issu du cer­veau. L’Homme est donc une machine bio­lo­gique que l’on peut amé­lio­rer méca­ni­que­ment, ou bio­lo­gi­que­ment, bref scien­ti­fi­que­ment et se diri­ger ain­si vers le trans­hu­ma­nisme pilo­té par l’Intelligence Artificielle. C’est exac­te­ment ce que nous pro­pose Klaus Schwab dans son livre :

Par suite Philippe Guillemant réfute toute idée de com­plot puisque tout ceci est public et publié. De fait l’hu­ma­ni­té s’y diri­geait pro­gres­si­ve­ment, sans dou­leur jus­qu’à pré­sent. Mais ce futur annon­cé — fou­tur pour notre phy­si­cien — ne se déroule pas comme pré­vu car il heurte de front la réa­li­té du monde qui n’est pas maté­rielle mais révé­lée par la conscience. Les maté­ria­listes se trompent, tout simplement.

Le futé lumi­neux fait de la résis­tance, même s’il paraît ébran­lé. Et il est en effet mal en point.

Les tensions que la planète traverse au présent reflètent le conflit de ces deux futurs

L’arrivée du Coronavirus a pré­ci­pi­té ce conflit car il a per­mis d’é­veiller la conscience col­lec­tive, matrice de l’u­ni­vers, du mul­ti­vers, selon Philippe Guillemant. S’il n’y avait pas eu ce virus, l’hu­ma­ni­té aurait conti­nué de s’en­fon­cer dans le fou­tur. Toutes les syn­chro­ni­ci­tés que nous per­ce­vons sont les signaux de cet ajus­te­ment du futur, du fou­tur vers le futé lumi­neux. Écoutons le :