C’est la faute aux non-vaccinés !

Mais la véri­té est têtue. À pré­sent plus per­sonne ne conteste cette réalité :

Déjà que le grand gou­rou du Conseil scien­ti­fique, le pro­fes­seur Delfraissy, qui nous a four­gué son confi­ne­ment et sa piquouze, a admis au micro de France Inter, le mer­cre­di 17 novembre : « Les vac­cins pro­tègent assez peu contre l’infection et la trans­mis­sion » !

Mais voi­là à pré­sent que les per­sonnes « vac­ci­nées » sont plus nom­breuses à être hospitalisées.

Le « nar­ra­tif » — comme on dit — de nos diri­geants sur le virus bien­fai­teur, est donc un bobard.

C’est la panique au Conseil de guerre de l’Élysée ! Il faut trou­ver quelque chose, vite ! Et bien, « ils » ont trou­vé : certes il y a de plus en plus de vac­ci­nés hos­pi­ta­li­sés, mais c’est à cause des… faux certificats !



Nos diri­geants s’en­foncent dans le déni pour arri­ver à leur fin : piquer tout le monde ! On se demande pour­quoi du reste. Alors les vac­ci­nés des hôpi­taux sont des méchants faux vac­ci­nés qui viennent trou­bler le scé­na­rio sur le gen­til vaccin.

Ce faisant, cette pirouette est une double erreur :

Le nar­ra­tif de nos diri­geants, relayé par la presse sub­ven­tion­née, recon­naît que de plus en plus de per­sonnes vac­ci­nées sont hos­pi­ta­li­sées, ce qu’ils niaient encore en sep­tembre avec force pla­cards publi­ci­taires (à nos frais). Et puis ce nar­ra­tif recon­naît aus­si qu’il existe un tra­fic de faux cer­ti­fi­cats. Mais alors, si les bien­faits de la « vac­ci­na­tion » étaient pro­bants, les per­sonnes ne cher­che­raient pas à l’es­qui­ver de manière frau­du­leuse et ris­quée pour, ne serait-ce que conser­ver son tra­vail ou rendre visite à ses parents âgés en Ephad.

Quelle sera la pro­chaine embrouille du Pouvoir pour nous piquer tous ? Plus la Vérité avance, plus la pro­pa­gande sera bru­tale. C’est en fait une bonne nouvelle.

Massimo Luce