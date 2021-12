Ma semaine d’observation de l’info (12 décembre 2021)

Dimanche 5 décembre 2021

Après avoir réper­to­rié des pro­blèmes car­diaques à la suite du sui­vi d’un mil­lion de Japonais, un groupe d’ex­perts réunis par le minis­tère de la Santé veut appo­ser la men­tion « Effets secon­daires graves » sur les docu­ments joints aux « vac­cins » anti-Covid. Le minis­tère japo­nais de la Santé a réper­to­rié les inflam­ma­tions du muscle car­diaque et de la paroi externe du cœur chez les jeunes hommes comme des effets secon­daires graves pos­sibles des vac­cins anti-Covid Moderna et Pfizer, a rap­por­té NHK le 4 décembre. Il indique qu’au 14 novembre, sur un mil­lion d’hommes ayant reçu le « vac­cin » Moderna, de tels effets secon­daires ont été signa­lés chez plus de 81 hommes ado­les­cents et 48 hommes dans la ving­taine. Ces chiffres étaient res­pec­ti­ve­ment de 15 et 13 pour ceux qui avaient reçu le vac­cin Pfizer. Le minis­tère, qui a réuni un groupe d’ex­perts le 4 décembre sur la ques­tion, a pro­po­sé d’a­ver­tir du risque en impri­mant la men­tion « Effets secon­daires graves » sur les docu­ments joints aux vac­cins. Il deman­de­ra éga­le­ment aux hôpi­taux de signa­ler en détail les inci­dents impli­quant des per­sonnes ayant déve­lop­pé les symp­tômes dans les 28 jours sui­vant leur vac­ci­na­tion, confor­mé­ment à la loi. Le plan a été approu­vé par le groupe d’ex­perts et le minis­tère en infor­me­ra les municipalités.

Lundi 6 décembre 2021

Premier mee­ting du désor­mais can­di­dat Éric Zemmour. Je ne reviens pas ici sur les évé­ne­ments vio­lents anti­fas­cistes qui se sont dérou­lés hors et dans la salle, vous les lirez dans mon article ici.

Malheureusement c’est ce qu’en a essen­tiel­le­ment rete­nu la presse sub­ven­tion­née par vos impôts. Les 15 000 spec­ta­teurs et mili­tants pré­sents, eux, ont pu écou­ter le can­di­dat dérou­ler son pro­gramme. « Z » s’est défen­du d’être fas­ciste, ce n’est pas une sur­prise, d’au­tant qu’en prin­cipe, l’in­sulte concerne tout ce qui se déclare à droite de Montebourg. Même chose pour le terme de « raciste », ce qui est encore plus amu­sant quand on sait ce qu’a subi le mili­tant noir debout der­rière la tri­bune comme insultes et comme menaces, y com­pris de mort, à l’ins­tar de Christine Kelly il y a quelques semaines, tous ça à cause de leur cou­leur de peau.

L’essentiel du pro­gramme se déve­loppe donc sous le double signe du Grand Remplacement et du Grand déclas­se­ment, autre­ment dit deux axes : l’im­mi­gra­tion et la réin­dus­tria­li­sa­tion de la France. Quelques 900 jeunes du mou­ve­ment mili­tant Génération Z étaient pré­sents, ain­si que quelques figures poli­tiques ral­liées à l’ex édi­to­ria­liste : l’ex-mégrétiste et proche des iden­ti­taires Grégoire Tingaud, l’ex-député conser­va­teur Jean-Frédéric Poisson, ou Laurence Trochu, pré­si­dente du Mouvement conser­va­teur, asso­cié jusqu’à pré­sent à LR.

Mardi 7 décembre 2021

L’annonce du décès de Pierre Rhabi a sus­ci­té de nom­breuses réac­tions dans la sphère poli­tique et éco­lo­giste. Michel Lebon vous résume la vie du « coli­bri » dans un émou­vant article.

Mais Pierre Rhabi n’a­vait pas que des admi­ra­teurs, et cer­taines per­son­na­li­tés n’ont pas hési­té à lan­cer quelques piques cri­tiques au chantre de la décrois­sance ver­tueuse, ce qui n’est pas vrai­ment sur­pre­nant.

• Ainsi l’écoféministe Sandrine Rousseau a salué un « conser­va­teur sur les ques­tions socié­tales, l’homosexualité et les femmes ». Ce qui est par­lant, venant de la part de la décons­truc­trice en chef.

• L’adjoint EELV à la maire de Paris David Biellard « ne par­ta­geait pas sa vision conser­va­trice de la socié­té » et a « condam­né son refus du mariage pour tous ».

• L’ancien dépu­té EELV Sergio Coronado Amish, s’est lui fen­du d’un : « Les hom­mages. : sans moi ».

• Benoit Hamon fai­sant mine de connaître le per­son­nage a tout d’a­bord encen­sé le pay­san, puis, à la suite de com­men­taires sur son blog a rajou­té avec élé­gance : « Au temps pour moi, j’i­gno­rais les pro­pos homo­phobes et miso­gynes. »

Comme quoi, la véri­table éco­lo­gie, n’est pas tou­jours où on vou­drait qu’elle soit !

Mercredi 8 décembre 2021

Pour ceux qui ne redoutent pas le vac­cin à venir sur les enfants, et il y en a… un fait divers qui s’est dérou­lé au Brésil va peut être leur ouvrir les yeux.

Une fillette de deux mois et un gar­çon de quatre mois devant être vac­ci­nés contre la diph­té­rie, le téta­nos, la coque­luche, la polio­myé­lite et l’Haemophilus influen­zae de type B (bac­té­rie pou­vant être res­pon­sable de ménin­gites). Vaccins homo­lo­gués fai­sant par­tie des pano­plies vac­ci­nales chez les nour­ris­sons.

Oui mais… que s’est-il pas­sé au centre de vac­ci­na­tion ? Il se trouve que les deux bébés ont été vac­ci­nés par erreur contre… la Covid.

Résultats, la fillette a mani­fes­té une « forte fièvre » le len­de­main qui a néces­si­té une mise en obser­va­tion pour au moins 7 jours et des exa­mens toutes les 48h com­pre­nant des écho­gra­phies de la tête et des élec­tro­car­dio­grammes.

Quant au gar­çon, il a lui aus­si subi une forte fièvre et ses jambes ont enflé. Lors de son hos­pi­ta­li­sa­tion, il aurait aus­si selon sa mère, eu du mal à res­pi­rer et régur­gi­té de la mousse par la bouche.

Depuis, les deux bébés vont bien. Cela fera t‑il réflé­chir les parents des futurs vaccinés ?

Jeudi 9 décembre 2021

Un décret, paru le 8 décembre au Journal Officiel, annonce qu’il sera inter­dit de dan­ser dans bars et les res­tau­rants pen­dant quatre semaines, à comp­ter du 10 décembre. Cela fait suite à la fer­me­ture des dis­co­thèques impo­sée par M. Castex pour enrayer ladite « 5e vague » de Covid en France.

Mais comme d’ha­bi­tude, la règle du « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais » est tou­jours en vigueur dans les lam­bris des minis­tères Macronniens.

Ainsi, l’i­né­nar­rable Mme Schiappa, qui deman­dait pour­tant à ses conci­toyens de res­pec­ter les gestes-bar­rières et notam­ment le port du masque, afin de « sau­ver Noël », s’est retrou­vée sur un vidéo où une réunion avec des « influen­ceuses » au sujet de la vio­lence contre les femmes, per­met de voir com­ment tous ces bons conseils sont sui­vis par les membres du gouvernement.