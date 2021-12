Le petit colibri s’est envolé dans l’indifférence médiatique, pourquoi ?

Anjezë Gonxhe alias mère Teresa, Henri Grouès alias l’ab­bé Pierre, hier Josephine McDonald alias Baker, l’hu­ma­ni­té ne manque pas de ces figures emblé­ma­tiques d’hu­ma­nisme dont les noms ont enva­hi l’es­pace média­tique. Rien sur Rabah Rabhi, alias Pierre Rabhi, décé­dé ce 4 décembre 2021. Il était un paysan-philosophe.

Pourtant, cet homme admi­rable rem­plit toutes les cases de la moder­ni­té : du vivre-ensemble, de l’in­té­gra­tion réus­sie, de l’as­si­mi­la­tion, de l’é­co­lo­gie, du com­merce équi­table. Il est le chantre de la décrois­sance ver­tueuse, de la lutte contre le consu­mé­risme débri­dé. Il crée l’a­groé­co­lo­gie, le mou­ve­ment Colibri.

Il est l’au­teur de nom­breux ouvrages sur le sujet.

Une vie exem­plaire jus­qu’à ce que ça se ter­nisse.

• Né Rabah, algé­rien et musul­man بيار رابحي en 1938, il vivra Pierre, Français et catho­lique. Pour l’Islam RATP, la Religion d’Amour de Tolérance et de Paix, ça en fait un apos­tat. Un modèle à sur­tout ne pas suivre.

• Pire, en 1954, la guerre d’Algérie com­mence. Il a 16 ans à Colomb-Béchar. « Me voi­ci bran­dis­sant mon petit dra­peau par la fenêtre de la voi­ture qui pro­ces­sionne dans la ville en don­nant de l’avertisseur : Al-gé-rie-fran-çai-se ! ».

• Pire encore, cet homme se révèle pro­fon­dé­ment conser­va­teur en matière de mœurs, tenant des pro­pos homo­phobes, miso­gynes, se mon­trant par exemple plus que réser­vé sur la PMA. Il consi­dé­rait comme dan­ge­reuse pour l’avenir de l’humanité, la vali­da­tion de la famille homo­sexuelle, alors que par défi­ni­tion cette rela­tion est infé­conde. Pas très mariage pour tous notre pay­san.

• Encore « plus » pire : il était qua­li­fié de réac ! De ses quatre enfants aux pré­noms bien fran­çais chers à Zemmour, Cécile, Vianney, Sophie, David et Gabriel, on note­ra que les deux der­niers étaient proches d’Alain Soral, le célèbre polé­miste éco­lo d’eSStrême drouate. Ce que Rabhi n’a jamais renié. Quelques relents d’an­ti­sé­mi­tisme ? Allons bon ! le pay­san catho­lique ne fait pas dans le casher.

Pierre aura bâti son église et sau­ra la repla­cer au centre du vil­lage. Rabhi décla­ra dans le maga­zine d’ac­tua­li­té catho­lique, Le Pèlerin : « Je ne suis même pas pour un par­ti éco­lo­giste : je suis pour une conscience éco­lo­giste. La nature ne dis­tingue pas entre gauche et droite, elle s’en fout. Je plaide pour une coa­li­tion poli­tique qui ancre son action dans le res­pect de la nature » [source]. Pas mieux !

On com­prend bien que nos éco­lo­gistes pas­tèques d’au­jourd’­hui, vert dehors et rouge dedans, n’ont stric­te­ment rien à voir avec l’é­co­lo­gie selon Rabhi. Ceux-là qui, pour les fêtes de décembre fan­tas­tique placent des sapins en fer­raille à la place de vrais sapins, en bois d’arbre.

Les Jadot, Hulot, Rousseau, écolos pitoyables de pacotille et de posture, ignorent celui qui devrait être leur maitre

L’écologie est une valeur de droite, tel le coli­bri de Rabhi. L’enracinement, la terre de nos anciens, la famille, les échanges de proxi­mi­té, le lait à la ferme…

Merci Pierre Rabhi, tu n’au­ras pas d’ob­sèques natio­nales aux Invalides, ni de conces­sion au Panthéon. Les médias t’ont igno­ré. Nice-Provence-Info fait sa part — de Colibri — et te rend hommage.

Michel Lebon