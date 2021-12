Les manipulations éculées du Pouvoir à l’encontre de Zemmour

Imaginez un soir de match de foot­ball du PSG. Une quin­zaine de Marseillais, en blou­sons noirs et cas­quettes, viennent s’ins­tal­ler dans une des tri­bunes réser­vées aux dif­fé­rents clubs de sup­por­ters de l’é­quipe qata­ri. Dès le coup de sif­flet enten­du, ces Marseillais tombent le blou­son pour appa­raître en maillots bleu et blanc flo­qués du sigle de l’OM, et déve­loppent une ban­de­role où l’on peut gra­cieu­se­ment lire : « PARIS, PARIS, ON T’EN… », for­mule cou­rante chez les ama­teurs de bal­lon rond, fins lit­té­raires comme cha­cun sait.

Imaginez une confé­rence orga­ni­sée par EELV sur le thème « Végétarisme et véga­nisme pour la pla­nète ». Une dizaine d’hommes tra­pus, mous­ta­chus, un peu rou­geauds, chiens en laisse, tenue camou­flée et car­tou­chière à la taille (ils ont lais­sé les fusils à la mai­son, faut quand même pas décon­ner !), viennent expli­quer au public pré­sent les bien­faits de la régu­la­tion de la faune par leur action salvatrice.

Imaginez un pre­mier mee­ting poli­tique ras­sem­blant plus de 15 000 per­sonnes plu­tôt jeunes et enthou­siastes, mee­ting auquel un homme poli­tique vient pré­sen­ter pour la pre­mière fois un pro­gramme pour sau­ver le pays. Une poi­gnée de mani­fes­tants vêtus de T‑shirts por­tant cha­cun une lettre for­mant les mot « A‑N-T-I-R-A-C-I-S-M‑E », vient s’in­crus­ter dans les tra­vées du public.

Ces intru­sions, tout le monde en convien­dra, sont tout ce qu’il y a de gro­tesque, ridi­cule et pro­vo­ca­teur. Elles n’ont d’autre but que de « créer l’é­vé­ne­ment », de « faire le buzz » comme on dit aujourd’­hui, sans espoir bien enten­du de faire entendre le soi-disant mes­sage por­té. Mais cette fois-ci, cela s’est pas­sé pour de vrai. Et tous les jour­na­listes se foca­lisent sur cette poi­gnée de pro­vo­ca­teurs. Ils sont là pour attendre et fil­mer les réac­tions que ces intrus cherchent à pro­vo­quer, ne serait que l’ex­pul­sion plus ou moins « manu-mili­ta­ri » des provocateurs.

Le groupe com­man­do de SOS Racisme qui a infil­tré le mee­ting de Zemmour a par­fai­te­ment réus­si son coup… jus­qu’à un cer­tain point. La presse avait bien anti­ci­pé les vio­lences, et se tenait aux aguets. Les Antifas l’a­vaient d’ailleurs annon­cé, qui étaient venus en nombre… 39 d’entre eux furent arrê­tés et pla­cés en garde à vue, cer­tains avec des cock­tails Molotov, d’autres avec des bou­teilles d’a­cide, sans doute des cadeaux de bien­ve­nue au nou­veau par­ti poli­tique. Certains en appellent même au meurtre :