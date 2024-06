Satan est le domaine réservé de la gauche bobo

Dans son tableau ci-des­sus à droite, Shepard Fairey, qui se fait doré­na­vant appe­ler Obey, écrit : « Obéis. Ne crois jamais ce que tu vois, crois ce qu’on te dit ». Son tableau est direc­te­ment ins­pi­ré de la cou­ver­ture de l’é­di­tion ori­gi­nale de George Orwell : 1984 (ci-contre).

Il est dif­fi­cile de dis­cer­ner si l’ar­tiste nous invite à obéir, et donc à croire ce que l’on nous dit, ou bien s’il condamne cette situa­tion oppres­sante. Mais alors pour­quoi fait-il par­tie des artistes du Système ? qui ont réus­si et qui gagnent beau­coup d’argent avec des bud­gets publics.

Shepard Fairey est dans le Système et il donne des gages d’al­lé­geance. Voilà pour­quoi il insère dans ses tableaux des signes d’ap­par­te­nance. Il place au centre de l’œil inqui­si­teur de Big Brother un penta­gramme rouge et noir d’ins­pi­ra­tion sata­niste (voir ci-contre).

On retrouve ce même signe d’ap­par­te­nance sata­niste dans la plu­part des créa­tions d’Obey, et bien enten­du sur la fresque parisienne !

Le Diable se cache dans les détails.

« Make art, not war ». Ça, c’est du nou­veau ! Shepard Fairey, alias Obey, en bon éco­lo qu’il est, recycle dans sa fresque pari­sienne ce des­sin de femme qui devient « Marianne ». Il y rem­place « Make art, not war » par « Liberté Égalité Fraternité »(2), et le tour est joué. La bonne affaire ! Il recycle éga­le­ment bien enten­du le maca­ron d’ins­pi­ra­tion sataniste.

L’artiste ins­crit expli­ci­te­ment dans ses œuvres un penta­gramme au cœur d’un hexa­gramme étoilé.